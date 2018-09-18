Суд в Нижнем Новгороде назначил двое суток ареста главному редактору альманаха moloko plus Павлу Никулину
Суд в Нижнем Новгороде назначил двое суток ареста главному редактору альманаха moloko plus Павлу Никулину. Его признали виновным в неповиновении полиции. Журналиста освободили в зале суда, поскольку он уже провёл два дня в отделе полиции, сообщает сайт «Медиазона». Никулина и ещё нескольких человек задержали два дня назад перед презентацией нового номера альманаха. Полицейские заявили, что проверяют информацию о распространении экстремистской литературы. Никулина задержали за отказ предъявить документы. Сам он говорит, что всего лишь хотел, чтобы все действия с ним проводили в присутствии адвоката.
Комментарии2
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 23:00
А вот маловато будет этому клоуну.