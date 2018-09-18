Суд в Нижнем Новгороде назначил двое суток ареста главному редактору альманаха moloko plus Павлу Никулину. Его признали виновным в неповиновении полиции. Журналиста освободили в зале суда, поскольку он уже провёл два дня в отделе полиции, сообщает сайт «Медиазона». Никулина и ещё нескольких человек задержали два дня назад перед презентацией нового номера альманаха. Полицейские заявили, что проверяют информацию о распространении экстремистской литературы. Никулина задержали за отказ предъявить документы. Сам он говорит, что всего лишь хотел, чтобы все действия с ним проводили в присутствии адвоката.