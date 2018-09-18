Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР
Участник Pussy Riot Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР. Он занимался этим делом и более того – мог оказаться в составе съемочной группы, погибшей в Центральной Африке. У Верзилова был забронирован билет. Он отказался от поездки в последний момент, чтобы принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Сейчас Верзилов проходит лечение в Германии. Версия об отравлении является приоритетной, однако медики говорят, что спустя шесть дней после госпитализации шансы узнать причину отравления уже невысоки.
Комментарии8
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kara 18 сентября 2018 | 22:39
это то расследование которое Фонтанка сделала?
ничего там сногшибательного нет, кроме неадекватно низких командировочных (проффессионалы же готовили) и что русские могли через блокпосты ездить без записи(если это правда).
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 22:54
Участник группы "Бешеные Вагины" (как они сами себя называют) Верзила-дегенерат на самом деле оказался банальным алкашом и наркушником.
А это убийственная смесь для организма.
Удивляться отравлению тут нет причин...
fresh_breeze 18 сентября 2018 | 22:42
Как хитро эта шелупонь завернула, чтобы придать себе пущей важности.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 22:43
fresh_breeze: ну тебе-то на одиннадцатирублевой работе никак придать себе важности не получится, помрешь в безвестности
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 22:44
Он отказался от поездки в последний момент, чтобы принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
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А ещё он был соавтором Серебренникова в постановке пидорских спектакле, лично помогал идиоту, ловившему в церкви покемонов и систематически голодал по сметоде Сенцова-Балуха..
kkdv75 18 сентября 2018 | 22:46
Вот молодец, никто еще не расследовал, а он данные мог получить. Наверное прямо от Канадского премьера, то то он переживал за верноподданого
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:52
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
margo 18 сентября 2018 | 23:00
Народ, вы что?
Кто эту пургу гонит целый день?
Кто такой Верзилов? Собирался ехать в ЦАР.
Один? Потому что Орхан бы его не взял.
Не поехал, потому что решил участвовать в акции идиотов.
И был отравлен...