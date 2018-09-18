Участник Pussy Riot Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР. Он занимался этим делом и более того – мог оказаться в составе съемочной группы, погибшей в Центральной Африке. У Верзилова был забронирован билет. Он отказался от поездки в последний момент, чтобы принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Сейчас Верзилов проходит лечение в Германии. Версия об отравлении является приоритетной, однако медики говорят, что спустя шесть дней после госпитализации шансы узнать причину отравления уже невысоки.