США не собираются вводить санкции против участников проекта «Северный поток-2»
США не собираются вводить санкции против участников проекта «Северный поток-2». Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 22:44
;-))))
"А что там у хохлов?" (С)
;-D
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:49
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 22:51
Ранее Трамп заявил, что считает неуместным то, что Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».
---------------------------------------------------------------------------------------------------Естественно. А уместным он считает, чтобы эти миллиарды Германия платила не России, а Америке..
fig_vvam 18 сентября 2018 | 23:09
abuvgrobu: Трамп он такой переменчивый, такой внгезапный.
Почти капк юная девушка.
сегодня говорит одно, завтра другое, а послезавтра ... его советники разъясняют что он сказал и как это надо понимать.
Подождем разъяснений советников.
kkdv75 18 сентября 2018 | 22:53
Просто базу в Польше разместят и поток перекроют.
piterjanis 18 сентября 2018 | 23:02
kkdv75: хахаха