Президент США сожалеет о том, что Сирия сбила российский самолёт
Дональд Трамп назвал происшествие, которое привело к гибели людей «чрезвычайно печальным», сообщает агентство ТАСС. Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 и гибели 15 человек. В Москве утверждают, что российский самолет был поставлен под удар сирийских ПВО в результате действий Израиля. В Израиле возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии18
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viktorova 18 сентября 2018 | 22:38
/Следственный комитет России возбудил уголовное дело .../
Срочно закрыть главных подозреваемых, вступивших в преступный сговор. Пу и шо.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 22:41
viktorova: Америка России подарила пароход...
gordy 18 сентября 2018 | 22:46
"В Москве утверждают, что российский самолет был поставлен под удар сирийских ПВО в результате действий Израиля."
Рассчитывают выбить компенсации, с Асада ведь взять нечего?
eternity88 18 сентября 2018 | 23:16
gordy: После напитанных вселенской мудростью слов о "цепи трагических случайностей" Президент Всея Российскай Федярации ответит на этот тяжелый вызов как всегда творчески, эффективно и в интересах России и мира во всем мире - запретит сирийцам отстреливаться от израильтян
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:46
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stebinmaku 18 сентября 2018 | 22:48
Одной рукой борюсь с режимом, другою думаю о Вас..
tks 18 сентября 2018 | 22:53
yulyatsikina: Мадам-с вам - в баньку-с надобно.
danko1 18 сентября 2018 | 22:39
Сбили самолет асадовцы, а виноват Израиль? Трамп хотя бы правильно всё оценил.
Да и Высоцкий еще пел об артиллерии, которая бьет по своим, а теперь уже и российские ракеты российские самолеты сбивают.
ded64 18 сентября 2018 | 22:40
Под уздцы привели под удар....
mayk18_10 18 сентября 2018 | 23:10
ded64: В Россию к Путину-летит со всеми выкладками и спутниковыми снимками-Главнокомандующий ВВС Израиля.
Похоже Путин впервые имеет шанс узнать правду о ВКС в Сирии и про ПВО Асада...А Шойгу с его брехней и брехалом Коношенковым-подготовится..
Потому как именно они и виноваты в том что погибли 15 россиян.
Саиолет Ил20-сбит через полчаса как ВВС Израиля закончили бомбить иранскую базу , и в момент сбития Ила-все 4ре Ф16 были уже в Израиле и никак не могли подставить Ил20...Интересно Асад России убийц выдаст , а Путин отдаст под суд лживое МО после израильских выкладок? Шойгу б нужно волноваться-Спутники у Израиля высокотехнологичные и все будет как на ладони, кто и почему Ил20-подставил под удар Асадовских росПВО, чего то там сбивавших пол часа после отлета ВВС Израиля пока Ил не сбили
ebze 18 сентября 2018 | 22:40
Похоже уже все сожалеют кроме самих сбивших.
tks 18 сентября 2018 | 22:51
ebze: Сами сбившие уже заяву кинули, сто это Израиль виноват, а сами потерпевшие уже Израилю предъяву кинули! Вот это - да, чисто по пацански!
alexey65 18 сентября 2018 | 22:40
Самолет сбил украинский летчик Волошин.
Его почерк.
pontifig 18 сентября 2018 | 22:41
А Пуйло,похоже,уже и забыл
tks 18 сентября 2018 | 22:48
Манька-Наша-Помой-Голову просто обязана срочно поправить Дональда Нашего Трампа: он обязан выразить сожаление о том, что не Сирия сбила самолет, а Израиль!
holic 18 сентября 2018 | 23:05
Президент США сожалеет о том, что Сирия сбила российский самолёт(с)
А уж как в Украине сожалеют... УУУУ.... Баяна хер где купишь....
serg571 18 сентября 2018 | 23:09
//Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20//
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль. Петрова и Боширова ищут до сих пор.
fresh_breeze 18 сентября 2018 | 23:21
"Президент США сожалеет о том, что Сирия сбила российский самолёт"
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Из уст того, кто отдаёт приказы обстреливать сирийские города, такие слова звучат, как неприкрытое иезуитство.