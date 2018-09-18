"Президент США сожалеет о том, что Сирия сбила российский самолёт"

Дональд Трамп назвал происшествие, которое привело к гибели людей «чрезвычайно печальным», сообщает агентство ТАСС. Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения Ил-20 и гибели 15 человек. В Москве утверждают, что российский самолет был поставлен под удар сирийских ПВО в результате действий Израиля. В Израиле возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.