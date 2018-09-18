От трёх до пяти человек погибли и до 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов под Воронежем
По разным данным, от трёх до пяти человек погибли и до 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов под Воронежем. Об этом сообщают местные СМИ. Развёрнута спасательная операция, рассказал представитель МЧС Рустам Рассаев.
Пострадавших развозят по трём больницам.
Комментарии5
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gordy 18 сентября 2018 | 22:44
"По разным данным, от трёх до пяти человек погибли и до 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов под Воронежем."
За что?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:44
❤️❤️❤️
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idruker 18 сентября 2018 | 22:49
Там случайно израильские истребители не прикрывались автобусами для атаки Воронежа? Хотя вряд ли - стрелочников и так достаточно найдется без всякого Израиля
pravdatut 18 сентября 2018 | 22:57
Плохая дорога, колесо отвалилось или водитель бухой, ???
piterjanis 18 сентября 2018 | 23:07
pravdatut: не на Украине же,новость читайте.