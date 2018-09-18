По разным данным, от трёх до пяти человек погибли и до 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов под Воронежем. Об этом сообщают местные СМИ. Развёрнута спасательная операция, рассказал представитель МЧС Рустам Рассаев.

Пострадавших развозят по трём больницам.