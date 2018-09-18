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Эксклюзив Эха 22:04, 18 сентября 2018

Президент России ин по просьбе Рамзана Кадырова передал Чечне нефтяную компанию

Подписан соответствующий указ. Речь идет о предприятии «Чеченнефтехимпром», которому принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе. На имущество компании также претендовала «Роснефть». В указе Путина говорится, что решение принято в целях развития промышленного производства в Чечне.

Подобными решениями власть поддерживает лояльных режиму, такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Дмитрий Гудков. Он добавил, что власть фактически действует по закону джунглей.

Между тем глава Чечни поблагодарил Владимира Путина за то, что тот передал республике «Чеченнефтехимпром». В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что такой подход даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни и что интересы «Роснефти» не задеты.

Комментарии

21

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tunis 18 сентября 2018 | 22:12

А пусть теперь и всю Россию пехотинцу передаст, если тот попросит.

danko1 18 сентября 2018 | 22:16

tunis: Интересно, Путин всем дарит, нарушая закон, то, что попросят?
Никакого права вообще распоряжаться федеральной собственностью у Путина нет.
Это прерогатива правительства.
Так что силу закона эта сделка не имеет. Но когда питерский вор и бандит на закон и Конституцию внимание обращал?

dataan 18 сентября 2018 | 22:21

"Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет! Забирайте!" (с)

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:40

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

dataan 18 сентября 2018 | 22:44

yulyatsikina: Классссс! :)))
На эхе то чо надо! :)))

aleksandr39 18 сентября 2018 | 22:19

tunis: Он и маршал и герой и неффтянник молодой .

traxau_okurka 18 сентября 2018 | 22:12

Россия, для чурок? Да, вова? Продал ты овцетрахалям Родину русских.

viktorova 18 сентября 2018 | 22:15

У Вована деньги заканчиваются - имуществом откупаться начал.

ansh 18 сентября 2018 | 22:16

Обратите внимания, под "ина" замаскирован. В случае чего - не я мол, а ИН!

danmestari 18 сентября 2018 | 22:19

По просьбе?! По требованию! Уже давно очевидно, кто в этом тандеме хозяин, а кто слуга.

kir_pich_101 18 сентября 2018 | 22:19

Странно, а чего окурок мне не позвонил и не спросил, одобряю ли я?

piterrr 18 сентября 2018 | 22:19

Вот так гопник подзаборный продолжает использовать и захваченный им бюджет РФ и народные активы как свой личный "лопатник"..

zukero_ 18 сентября 2018 | 22:20

Ну да. Это сейчас самое важное.
Напомните, что там Путин промямлил насчёт сбитого ИЛ-20......

wasielna 18 сентября 2018 | 22:35

Дед Мороз.

elenaprekrasnaya2009 18 сентября 2018 | 22:35

Ай, молодца!

А потом горный пацанчик попросит независимости.
Дасть?

Может, хоть теперь это ханство будет полностью себя обеспечивать, а не требовать денег от Москвы...

hiryrg 18 сентября 2018 | 22:35

Шакалята Окадэмика ринулись в пляс лезгинки...

tverboul 18 сентября 2018 | 22:36

Этой нефтью будут оплачены эскадроны смерти. И если кто-нибудь думает, что эти эскадроны смерти будут только чеченскими, то это не так. Русские тоже очень любят убивать русских. Для тех, кто помнит классику - "Андрей Рублев" Тарковского: "Ты что? Мы же русские! - Я тебе покажу "русские", сволочь владимирская!" (с)

virgenu 18 сентября 2018 | 22:38

Это подарок почище Крымнаша. Когда нибудь Путину припомнят эту омерзительную сделку-региону подарили курочку, несущую золотые яички.Кадыров всё ближе к отделению от России.

novik_odessa2 18 сентября 2018 | 22:41

А и Б сидели на трубе, а упала, б пропала-что осталось на трубе, осталось ваше ИН, во как, от путина остался только ин.
Вуаля.

alex362 18 сентября 2018 | 22:51

Россия - щедрая душа! Подумаешь, Кемьска волость - не обеднеем!

polikarpich 18 сентября 2018 | 23:09

alex362: Короче, этот так называемый "президент" делает хорошо всем. И чеченам (а персонально Кадырову), и Китаю, и своим корефанам-подельникам, и себя, конечно же, не забывает.
Всем, кроме России. Так на кого же всё-таки работает этот хренов "собиратель земель"?

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