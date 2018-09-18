Президент России ин по просьбе Рамзана Кадырова передал Чечне нефтяную компанию

Подписан соответствующий указ. Речь идет о предприятии «Чеченнефтехимпром», которому принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе. На имущество компании также претендовала «Роснефть». В указе Путина говорится, что решение принято в целях развития промышленного производства в Чечне.

Подобными решениями власть поддерживает лояльных режиму, такое мнение в эфире «Эха» высказал политик Дмитрий Гудков. Он добавил, что власть фактически действует по закону джунглей.

Между тем глава Чечни поблагодарил Владимира Путина за то, что тот передал республике «Чеченнефтехимпром». В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что такой подход даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни и что интересы «Роснефти» не задеты.