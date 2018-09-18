В Госдуме звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за крушения самолёта Ил-20 в Сирии
В Госдуме звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за крушения самолёта Ил-20 в Сирии.
С предложением, в частности, вступили депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов, они обратились с соответствующим письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову. В интервью «Эху» Парфёнов выразил уверенность, что возможные меры в отношении Израиля не повлекут роста антисемитских настроений.
Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, вчера вечером. Минобороны России возложило ответственность на Израиль. Как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Израиль обвинил в случившемся сирийского лидера Башара Асада и сообщил, что готов содействовать расследованию крушения самолёта и гибели 15 человек.
Комментарии43
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sensei54 18 сентября 2018 | 22:09
Разорвать то легко.
А где ваш пахан будет брать лечебную грязь с Мёртвого моря – лысину мазать?
Контрабандой получать?
fig_vvam 18 сентября 2018 | 22:16
sensei54: Одуревшие антисемиты уже не понимают что несут.
Эти тупые идиоты не понимают что их время прошло.
danko1 18 сентября 2018 | 22:20
fig_vvam: Точно, что ГосДура.
Сирийцы под руководством россиян российской ракетой сбили российский самолет, в котором находились россияне, которых по словам Путина давно и дважды там нет, а виноват Израиль.
Совсем идиоты во власти каждый день разными заявлениями Россию посмешищем делают.
antimalin 18 сентября 2018 | 22:24
Пора сбивать израильские самолеты.
А потом выразить глубокие соболезнования Израилю.
dsa_dsf 18 сентября 2018 | 22:31
antimalin: так пытались же - и что из этого получилось
mayk18_10 18 сентября 2018 | 22:38
antimalin: Ты алл борисыч, германский дармоед и гитлеркапут недобитый-и так со сбитыми мозгами жиаешь-мое тебе, в связи с этим, тебе -выражение соболезнования...
А как будет с теми ПВО России,
шо собьют израильский саиолет-обслуге в бозе почившей-семьям ты пенсию платить из своего соцгерманпособия будешь-соседка ,филиппа киркорова и галкина-по палате в германской психушке?
leda53 18 сентября 2018 | 22:42
antimalin: Чую - ядерной войнушки захотелось.
Ну да, из-за того, что сирийцы под руководством россиян из российского ЗРК российской ракетой сбили российский самолет, в котором погибли российские граждане, нужно именно начать войну с Израилем.
Логично, черт побери. Вам место в КПРФ, и от неё - в Думе.
multipulti 18 сентября 2018 | 22:51
antimalin:-Пора сбивать израильские самолеты.
-Боген , а ты попробуй!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:38
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
peruser 18 сентября 2018 | 22:57
danko1: не только во власти. Вообще во всех структурах. Посмотрите на жандарма-идиота золотова или на двух Бондов - петрова и боширова. Куда ни посмотри, везде неадекваты.
alexsokoll 18 сентября 2018 | 22:33
fig_vvam:
Бандера майданутый, ты теперь в евреи записался??,
pontifig 18 сентября 2018 | 22:38
alexsokoll: Кто сбил ИЛ ?
mayk18_10 18 сентября 2018 | 22:46
pontifig: Опять коммуняки , теперь ужо-православные, воду мутят? Ужн один раз коммунисты СССР разорвали дипотношение с Израилем-когда во главе арабов продули Израилю 6ти дневную войну..
А без дипотношений-как в Израиль ездить будут и в Иерусалим и свои дохлые мощи лечить-непосильным трудом в Госдуме лечить?
ebze 18 сентября 2018 | 22:33
sensei54: вы, насколько я понимаю, недалеки от авиации (надеюсь военной тоже).
У меня вопрос: «А разве система «свой чужой» не работает в подобных случаях?
leda53 18 сентября 2018 | 22:39
ebze: Ответ уже получен: Россия не делится с союзниками паролями распознавания. Вообще это делать, оказывается, не принято. Например, США не даёт свои данные Израилю, и наоборот.
ebze 18 сентября 2018 | 22:48
leda53: спасибо. За ёмкий и простой ответ.
Однако возникает вопрос: как они собираются применять авиацию ВКС в «перспективе» того, что израильские самолёты в то же самое время будут находиться в непосредственной близости как к авиации вкс так и ПВО Сирии?
sensei54 18 сентября 2018 | 23:09
ebze: Должна работать.
Но я подозреваю, что на "сирийских" самолетах блоки системы опознавания сняты.
По многим причинам, начиная от попадания на вражескую территорию вместе со сбитым самолетом, и заканчивая элементарным воровством.
Для Ила она особо и не нужна. Такую блямбу на экране РЛС ни с чем не спутаешь, а супостататовские бомбардировщики над нашей зоной не летают.
Здесь другое.
1. Полное отсутствие обстановки на КП руководителя полетов.
Взлет F-16 однозначно был обнаружен дежурными средствами наблюдения. Но, как я понимаю, с КП ПВО эта информация нашим летунам не поступила. Общее информационное поле у нас отсутствует в принципе.
2. Ил-20 находился в зоне, отслеживая возможные атаки. Если он ничего не "услышал", значит ВВС Израиля работали при полном радиомолчании. В отличие от нас, у супостата получаемая от всех источников «картинка» автоматически поступает в единую базу данных, с помощью которой происходит тотальный и мгновенный обмен информацией.
Пилот может получить всю обстановку в нужном ему районе в режиме полного радиомолчания. Как в компьютерной игре.
3. Ил-20 был сбит через пол часа после атаки. Это дает основание предполагать, что таким вот образом Асад даёт понять, что предавать его не следует. Я имею в виду наш сговор (в понимании Асада) с Турцией.
peresvet73 18 сентября 2018 | 22:10
Не зря же путинские клоуны зарплату в ГД получают!
pontifig 18 сентября 2018 | 22:12
Может кто не в курсе. Самолет сбил не Израиль , а рукопопые братья из Сирии.
michael_c 18 сентября 2018 | 22:18
pontifig: Вы им извилину не заплетайте . Сказано - виноват Израиль , и нечего другое думать ... А главное , и нечем .
pontifig 18 сентября 2018 | 22:23
michael_c: ну вобщем,если что,прошу считать меня экстремистом. - ГРЕБАНЫЙ ИЛ СБИЛИ ВС БАШАРА АСАДА,
tunis 18 сентября 2018 | 22:22
pontifig: да не исключено, что и сами русские, из конкурирующей армейской группировки. Это вообще версия - бомба. Распад армии.
Потому на Израиль и вешают, хотя сами знают - где самолёт, а где Израиль!!
hz6691 18 сентября 2018 | 22:13
Такие патологии неизлечимы.
oleg_kievlyanin 18 сентября 2018 | 22:15
//В Госдуме звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за крушения самолёта Ил-20 в Сирии.//
В итоге верх взяло благорадумие и для начала решили ограничиться погромами.
alger 18 сентября 2018 | 22:23
oleg_kievlyanin: а тут ее воды в Крыму не хватает.
правда в Крыму и евреей почти нет, но есть татары и караимы
tunis 18 сентября 2018 | 22:19
Конечно, разрывайте! Прям сейчас!! Как можно быстрее!!!
А заодно и с США - все равно с ноября туда Аэрофлот летать не будет.
А заодно и с мелкобритами - шелупони против великой прекрасной России.
Да уж, чтоб два раза не вставать, и с Францией и Германией.
Все-то расиюшку обижают, все-то ее обвиняют!!
Тьфу на них! С нами Хизбалла ( в стати, почему Хизбалла русским хорошо, а хизбуттахрир плохо?), Хамас, Аль-Каида и Вануату с лугандонами!!!
cite 18 сентября 2018 | 22:19
Комуняки с властью играют в игру под названием, тупой и еще тупее.
wojskowy Марек Качоровски 18 сентября 2018 | 22:20
В чём проблема? Разрывайте, но только после этого с кем договариваться будете о действиях ВВС Израиля в Сирии? Израиль с Сирией официально в состоянии войны, но не трогает её союзников, т.е. Россию, договорились. Нет дипломатических отношений, так и все договора теряют силу. Но самое главное это то, что единственная страна Западного мира, которая не ввела санкций против России это Израиль. И многое что продаёт России, не обращая на недовольство США.
leda53 18 сентября 2018 | 22:44
wojskowy: А у них с мозговой деятельностью проблемы. "Любовь" к евреям застит глаза.
nns33 18 сентября 2018 | 22:51
wojskowy: И многое что продаёт России, не обращая на недовольство США. ======= Это пиар и не более. Израиль сбивал ,сбивает и будет сбивать,т к враг рядом А наши-то что в Сирии делают?
serg571 18 сентября 2018 | 22:20
//С предложением, в частности, вступили депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов//
Коверные клоуны могут предлагать все что угодно. Всерьез это воспринимать никто не будет.
olga__k 18 сентября 2018 | 22:23
На самом деле не смешно, неизвестно до чего «доиграются»
nostradam 18 сентября 2018 | 22:24
Да разрывайте, не в первый раз. Со всем миром разрывайте, изгои.
beobachter 18 сентября 2018 | 22:27
Мало того, что сирийцы российским ПЗРК сбили российский самолёт и погибло 15 россиян, так ещё под Воронежем 2 автобуса столкнулись и погибло не менее трёх россиян. Как же всё это можно простить Израилю?
aleksei123m 18 сентября 2018 | 22:29
А давайте разорвем сначала с Сирией.
Успокоимся. Займемся делом (экономикой) и прекратим все разрывать и ломать.
Да, и что-нибудь примем от мании величия...
us101 18 сентября 2018 | 22:29
Медленно, но уверенно, пациентам Кремля называется мысль о КПРФ в параллели с Новой Россией. Скоро перестанут удивлять победы КПРФ на всяких там выборах. Операция Гальгофа во всей красе...
oleg_z 18 сентября 2018 | 22:31
Если это прокатит, то можно будет утверждать, что украинский транспортник прятался за МН-17, и в том, что отпускники сбили не тот самолет, виноваты украинцы.
stopkran1969 18 сентября 2018 | 22:32
Так за санитарами послали или это не лечится?
virgenu 18 сентября 2018 | 22:33
Нечего было ввязываться в эту свару десятков мракобесных фанатиков, сами пусть разберуться. Только для Путина собственные понты важнее жизней своих граждан.
edward_1960 18 сентября 2018 | 22:37
Да... Думские олигофрены разбушевались не на шутку! Пора бы им уже успокоиться. Сказал уже "папа" - цепь трагических случайностей! Короче - пропал Ефим и хрен бы с ним! Ничего - поработают с пока еще недопонявшими думаками-дураками, глядишь им и полегчает. Успокоятся! Кто они в конце концов такие? Пыль под ногами "папы"! Не более!
ebze 18 сентября 2018 | 22:37
Митю побил Федя, а Митин папа высказал возмущение в адрес Васиного отца, за то что его сын в это же время сидел на той же лавке, что и Митя.
«Дебилы ...ля»(с) Лавров
mickey 18 сентября 2018 | 22:41
Ну, и куда эти ушлепки поедут простатит лечить?
j_partizan 18 сентября 2018 | 23:07
Турки сбили самолёт и застрелили посла - проглотили.
Пиндосы убили российских наемников - проглотили.
Теперь израильтяне подставили российский самолёт под обстрел сирийских сил ПВО (такая вот еврейская благодарность русским за то, что не дали немецким фашистам уничтожить всех евреев).
Коррумпированность власти, а также экономическая зависимость и низкий уровень технического развития России не даёт ей возможности на адекватный ответ.