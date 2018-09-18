В Госдуме звучат призывы разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за крушения самолёта Ил-20 в Сирии.

С предложением, в частности, вступили депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов, они обратились с соответствующим письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову. В интервью «Эху» Парфёнов выразил уверенность, что возможные меры в отношении Израиля не повлекут роста антисемитских настроений.

Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, вчера вечером. Минобороны России возложило ответственность на Израиль. Как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. Израиль обвинил в случившемся сирийского лидера Башара Асада и сообщил, что готов содействовать расследованию крушения самолёта и гибели 15 человек.