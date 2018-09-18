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22:02, 18 сентября 2018

Послов Швейцарии и Голландии вызвали в МИД из-за заявлений о шпионаже

Ранее представители обеих стран рассказали о растущей активности российских спецслужб.

«Продолжающаяся кампания по нагнетанию шпиономании» — так в заявлении российского МИДа назвали ситуацию в Швейцарии и Голландии. Послов этих стран сегодня вызвали на Смоленскую площадь, чтобы сообщить об угрозе, которую создает создавшееся положение для международных отношений.

МИД недоволен заявлениями, звучащими из Берна и Амстердама, а также публикациями местных СМИ. Поводом для скандала стало журналистское расследование о двух российских агентах. Они пытались шпионить за лабораторией в швейцарском городе Шпице, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Минувшей весной россиян задержали и выслали из страны, но известно об этом стало лишь сейчас. После публикации Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов, а также потребовала от Москвы прекратить нелегальную деятельность на своей территории.

Лаборатория в Шпице изучала последствия газовых атак в Сирии, а также проводила исследование проб с места отравления в Солсбери.

Комментарии

8

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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 22:11

Двух шавок пригласили в МИД РФ. Такой чести они не ожидали, задницы их полны гордости, внукам будут рассказывать. )

fig_vvam 18 сентября 2018 | 22:20

blinorozhiy_chmo: Ага, двух иностранных дипломатов пригласили в МИД РФ, а двух шавок из России засунули мордой в дерьмо и выкинули пинком под зад из Швейцарии.

детей ти внуков у них не будет теперь, им яйца отшибли когда пинками выкидывали.

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 22:32

fig_vvam: Что с твоими яйцами, шавка? Отпинали?)) не удивительно...
Сходи к врачам, может пришьют обезьяньи. И пусть хоть и макаки, но внуки у тебя будут. ;-)

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:35

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
:

us101 18 сентября 2018 | 22:17

"...«Продолжающаяся кампания по нагнетанию шпиономании» — так в заявлении российского МИДа назвали ситуацию в Швейцарии и Голландии. ..." - и Норвегии... и Британии... и Франции... и Германии... и Австралии, США, Канады, Финляндии, Японии, ...

zztop1960 18 сентября 2018 | 22:18

Может всему миру скинуться и отправить Россию , в Антарктику , например , что -бы им враги не мешали ? Но Россия и там найдёт врагов , пингвинов и чаек. А иначе , русские перережут русских , как обычно

alex362 18 сентября 2018 | 22:48

Мидачьё продолжает умилять! Завтра они потребуют от швейцаров судить журналистов за сведения, порочащие честное имя и марающие светлый образ страны, равно как и за разжигание ненависти к социальным группам "российские дипломаты" и "российские шпионы". А ещё лошадь вызовет послов на дуэль на табуретках.

andy66 18 сентября 2018 | 23:00

Ну да, мы шпионим, а что тут такого? )))

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