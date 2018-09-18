Послов Швейцарии и Голландии вызвали в МИД из-за заявлений о шпионаже

Ранее представители обеих стран рассказали о растущей активности российских спецслужб.

«Продолжающаяся кампания по нагнетанию шпиономании» — так в заявлении российского МИДа назвали ситуацию в Швейцарии и Голландии. Послов этих стран сегодня вызвали на Смоленскую площадь, чтобы сообщить об угрозе, которую создает создавшееся положение для международных отношений.

МИД недоволен заявлениями, звучащими из Берна и Амстердама, а также публикациями местных СМИ. Поводом для скандала стало журналистское расследование о двух российских агентах. Они пытались шпионить за лабораторией в швейцарском городе Шпице, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. Минувшей весной россиян задержали и выслали из страны, но известно об этом стало лишь сейчас. После публикации Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов, а также потребовала от Москвы прекратить нелегальную деятельность на своей территории.

Лаборатория в Шпице изучала последствия газовых атак в Сирии, а также проводила исследование проб с места отравления в Солсбери.