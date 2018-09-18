Крупная авария с участием двух рейсовых автобусов под Воронежем
Крупная авария с участием двух рейсовых автобусов под Воронежем. Агентство «Интерфакс» сообщает о большом количестве жертв и пострадавших. По данным агентства ТАСС, пострадали 40 человек, погибли трое. Местные СМИ сообщают как минимум о пяти погибших. Выясняются обстоятельства ДТП.
Комментарии4
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dataan 18 сентября 2018 | 22:10
А вы говорите самолет. Вот, на пустом месте люди гибнут. Там, в Сирии, понятно , там война и потери неизбежны по любым поводам. А тут то! Тут то! И ведь не первый день. Постоянно! Никакая война нынешняя не уносит столько жизней сколько бестолковость на дороге.
akustik57 18 сентября 2018 | 22:17
Всегда вначале принижают количество пострадавших ... соболезную людям от чистого сердца !
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 22:33
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
zemljanka 18 сентября 2018 | 22:36
Соболезнования родным.