Крупная авария с участием двух рейсовых автобусов под Воронежем. Агентство «Интерфакс» сообщает о большом количестве жертв и пострадавших. По данным агентства ТАСС, пострадали 40 человек, погибли трое. Местные СМИ сообщают как минимум о пяти погибших. Выясняются обстоятельства ДТП.