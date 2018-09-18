«Локомотив» сегодня сыграет с «Галатасараем» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
«Локомотив» сегодня сыграет с «Галатасараем» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Стамбуле. Она начнется в 22 по московскому времени. За российскую команду не сможет сыграть Федор Смолов из-за дисквалификации, однако он все же прилетел в Турцию вместе с командой, — пишет «Спорт Экспресс». Встречу также пропустит полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы.
Комментарии1
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:49
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