Индекс московской биржи впервые в истории торгов превысил 2400 пунктов
Индекс московской биржи впервые в истории торгов превысил 2400 пунктов. Рубль на этом фоне укрепился по отношению к доллару и евро, — пишет газета «Коммерсантъ». За календарный год индекс московской биржи вырос на 16%.
Комментарии1
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:53
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz