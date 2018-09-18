Полиция начала проверку после нападения на журналистов в одной из школ города Пушкин

Сотрудники телеканала «78» приехали снимать сюжет об учительнице, которая оскорбляла учеников, называла их тупыми и убогими. Как говорится на сайте канала, во время съемки сюжета на журналистов напали двое мужчин, которые сломали оборудование съемочной группы. В администрации школы объяснили это тем, что нельзя снимать детей без разрешения родителей.