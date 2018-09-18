Владимир Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии. Об этом российский лидер говорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, — сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, что операции ВВС Израиля предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, и что вчера договоренности между странами о предотвращении опасных инцидентов не были соблюдены. Именно поэтому российский Ил-20 попал под огонь ПВО Сирии. Израиль возлагает вину на сирийского лидера Башара Асада.