Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии
Владимир Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии. Об этом российский лидер говорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, — сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, что операции ВВС Израиля предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, и что вчера договоренности между странами о предотвращении опасных инцидентов не были соблюдены. Именно поэтому российский Ил-20 попал под огонь ПВО Сирии. Израиль возлагает вину на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии17
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mamiluk 18 сентября 2018 | 21:38
РФ -Израилю:"Ух...не балуй!"("погрозили пальчиком")
kottigr1 18 сентября 2018 | 21:43
mamiluk: Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии
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Придется теперь Израилю сровнять с землей все сирийское ПВО, по совету Путина.. После этого подобных ситуаций точно не возникнет..
zularin12 18 сентября 2018 | 21:46
Израиль ещё не раз пожалеет, что совершил эту провокацию. Ответ будет, но без горячки, суеты и спешки.
kottigr1 18 сентября 2018 | 21:48
zularin12: Какую провокацию ? ИЛ-20 был сбит ракетой сирийских(читаем российских) ПВО, когда даже близко от этого места не было израильских самолетов.
Российское ПВО назло Израилю и дальше будет сбивать российские самолеты ? Так израильтяне от этого горевать даже не будут..
lager23 18 сентября 2018 | 21:49
zularin12:Ответ будет, но без горячки, суеты и спешки.
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Запор?
evgeniy6312 18 сентября 2018 | 21:54
lager23: Да, молодец. Соображаешь. Будет у вас и понос и хороший запор.
fig_vvam 18 сентября 2018 | 21:48
kottigr1: Декйствительно, как может Израиль не допустить, чтобы сирийская ПВО не сбивала российские самолеты.
Только уничтожить все ПВО Сирии. тут вы правы.
А может Путин и хочет этого? Кто знает. Чужая душа потемки.
zurich_106 18 сентября 2018 | 21:54
fig_vvam: ахах
sensei54 18 сентября 2018 | 21:53
kottigr1: Когда в 1960-м вместо Пауэрса первой ракетой был сбит Сафронов, боевой расчет ГКП ПВО, как утверждают компетентные люди, был переведён к другому месту службы. Ибо летчики из авиаполка горели желанием с этим расчетом пообщаться поближе.
Что будет в Сирии, остается только гадать.
minerr 18 сентября 2018 | 21:45
mamiluk:А что ещё надо - Ненанияху пожертвовал своим главкомом ВВС, отправив его в Москву, по видимому на расстрел.
zurich_106 18 сентября 2018 | 21:49
minerr:ты не понял, Путин не против бомбежек Асада израильсикими ВВС, он просит собщать ему заранее, что бы опять не ударить лицом в грязь и убраться от греха подальше.
zurrog_ 18 сентября 2018 | 21:44
Заругал, в общем.
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 21:46
Все, это последнее сто девяностое предупреждение Беньямин! Ты понял! Зуб даю Вован, больше не буду бомбить "Хесболу". А то так вы себя в суматохе, когда мы бомбим, перестреляете друг друга, а мне выражать соболезнования родным вашим и близким.
tanyaya 18 сентября 2018 | 21:47
Эти шаги заметили все?
cite 18 сентября 2018 | 21:47
Израиль и впредь будет уничтожать сирийско-иранско-хезболинскую сволочь, а путину на будущее надо убрать летающее дерьмо с дороги, и своих сбережет, и воздух чище будет.
lager23 18 сентября 2018 | 21:47
Дурак, ничего более сказать нельзя!
ser_gey_love_roff 18 сентября 2018 | 21:51
Весь мир укатывается с рукожопых, авианосец на паровой тяге утопил 2 собственных самолета, свое ПВО сбивает свой же самолет, но благородный Нетаньяху играет роль плохого мальчика, т. к. понимает, что все награбленное у буратин, после санкций, польется в его страну.