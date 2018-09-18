Воскресный инцидент в ресторане в Солсбери не связан с отравляющими веществами
Воскресный инцидент в ресторане в Солсбери не связан с отравляющими веществами, — выяснила британская полиция. Получены результаты исследований. Госпитализированные мужчина и женщина не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества, — говорится в сообщении. Мужчину и женщину доставили в больницу после обеда в одном из ресторанов города. По некоторым данным, это были россияне.
Комментарии2
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pipan 18 сентября 2018 | 21:41
Похоже и бриташек иммунитет к " новичку " выработался , прям как у крыс и тараканов !)))
kottigr1 18 сентября 2018 | 21:45
pipan: Ты бы хоть новость сначала прочел для приличия..
Пострадавшие были россиянами..