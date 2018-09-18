МИД России вызвал послов Нидерландов и Швейцарии
Это связано с сообщениями об активности российских агентов.
На прошлой неделе стало известно, что в Нидерландах задержаны двое россиян, подозреваемых в попытке получить данные швейцарской химической лаборатории, которая помогала расследовать химатаки в Сирии и отравление Скрипалей. В швейцарских СМИ появились сообщения о том, что каждый четвертый из работающих в стране российских представителей является шпионом.
Комментарии4
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post_v 18 сентября 2018 | 21:33
"каждый четвертый" - это неправда?
а как правильно - каждый третий?
каждый второй?
danko1 18 сентября 2018 | 21:35
post_v: Опять МИД России позорится.
Будет отчитывать тех, кто его "дипломатов" в преступлении уличает?
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 21:39
Каждый первый
agamasat 18 сентября 2018 | 21:52
МИД РФ будет заверять послов Нидерландов и Швейцарии в своих добрых помыслах и отсутствия вражеских намерений?)