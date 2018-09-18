МИД России вызвал послов Нидерландов и Швейцарии

Это связано с сообщениями об активности российских агентов.

На прошлой неделе стало известно, что в Нидерландах задержаны двое россиян, подозреваемых в попытке получить данные швейцарской химической лаборатории, которая помогала расследовать химатаки в Сирии и отравление Скрипалей. В швейцарских СМИ появились сообщения о том, что каждый четвертый из работающих в стране российских представителей является шпионом.