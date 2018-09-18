В Дагестане найдены фальшивые купюры на сумму около 30 миллионов рублей. Как сообщает источник агентства «Интерфакс», полицейские обнаружили цех по производству валюты. В помещении нашли оборудование для изготовления фальшивых денег. Помимо готовых купюр были обнаружены заготовки на сумму около 100 миллионов рублей.