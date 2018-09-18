В Дагестане найдены фальшивые купюры на сумму около 30 миллионов рублей
В Дагестане найдены фальшивые купюры на сумму около 30 миллионов рублей. Как сообщает источник агентства «Интерфакс», полицейские обнаружили цех по производству валюты. В помещении нашли оборудование для изготовления фальшивых денег. Помимо готовых купюр были обнаружены заготовки на сумму около 100 миллионов рублей.
Комментарии6
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tv_victim 18 сентября 2018 | 21:09
Ну вот! А говорили, что там проблемы с рабочими местами, а тут такое эффективное производство!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:14
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo
agamasat 18 сентября 2018 | 21:21
yulyatsikina: молодец, девочка - ты единственная занимаешься нужным делом! Надеюсь, что это по зову сердца, а не в меркантильных интересах.)
russky77 18 сентября 2018 | 21:14
ЦБ пойдет навстречу и оперативно поменяет их на настоящие
agamasat 18 сентября 2018 | 21:38
Сдается мне, что Империи в будущем придется сделать над собой усилие и отторгнуть от себя некоторые регионы, такие, как Ичкерия, Дагестан... Кто следующий? Может, Ингрия?)
spbdweller 18 сентября 2018 | 21:43
В Чечне не пробовали поискать, или наших мусоров туда не пускают?