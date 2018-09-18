Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР
Участник Pussy Riot Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР. Он занимался этим делом и более того – мог оказаться в составе съемочной группы, погибшей в Центральной Африке. У Верзилова был забронирован билет. Он отказался от поездки в последний момент, чтобы принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу. Об этом «Эху» рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Сейчас Верзилов проходит лечение в Германии. Версия об отравлении является приоритетной, однако медики говорят, что спустя шесть дней после госпитализации шансы узнать причину отравления уже невысоки.
Комментарии19
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tv_victim 18 сентября 2018 | 21:07
А так же рукава от жилетки и от мертвого осла уши.
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 21:12
Верзила-наркоман опять палёной швалью траванулся?
Ну, не дегенерат ли этот "Бешеный Вагина" (как они сами себя нвзывают) ??? ;-)))
bereshliberalivjamu 18 сентября 2018 | 21:07
какое расследование, он дегенерат, с одной извилиной.
buzukin1905 18 сентября 2018 | 21:12
Мля - когда был чемпионат и когда отъезд невинно убиенных? Может, еще и Мурза был в одной команде с Орханом? Ну вам ужо Макс отвесит разлюлей! Отхерачит самозванца :)
bereshliberalivjamu 18 сентября 2018 | 21:16
Верзилов хотел ехать, просто не знал где Африка.
antiboh 18 сентября 2018 | 21:34
Страшно-дико- несуразно-идиотская новость.
pipan 18 сентября 2018 | 21:17
должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР....
Зашибись у него наркота , то есть если бы он не передознулся ,то приход у него должен быть таким !)
Интересно просто ,а результаты ему кто был должен принести , Немцов или Новодворская !?)
nersesov 18 сентября 2018 | 21:23
pipan: результаты расследования он должен был получить от Воланда
sg100 18 сентября 2018 | 21:17
Ходор вроде собирался расследовать? Он уже начал нанимать животных для этого?
У ваших хозяев, хомячки, фантазия что ликончилась? Ведь как красиво начиналось. Обдолбанного Педеньку срочно на самолете везут в Германию, где он впадает в легкую кому. Вызваные английские медики обнаруживают Новичок-2. сша вводят санкции, Меркель лично перекрывает не только СП-2, но и СП-1. Скаклы скачут и прославляют Степку-пидара Бандеру.. Какая красивая получилась бы провокаций..
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:17
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jblack2 18 сентября 2018 | 21:20
Этот клоун случайно не собирался в этот день получить материалы по заказчику убийства JFK??
Каждое появление пошлого акциониста Верзилова связано с рукотворным скандалом. И этот случай, вероятно, не исключение.
mamiluk 18 сентября 2018 | 21:23
Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить результаты расследования убийства журналистов в ЦАР.
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Теперь всё ясно.Все пазлы сложились...портянки, зря ошиваетесь...своей толпой только усиливаете подозрения...
polba 18 сентября 2018 | 21:28
mamiluk: У вас с Петюней дилер общий?
nikmart001 18 сентября 2018 | 21:27
Пропитали демоны отчет ядом! Вот не надо пальцы слюнить когда листы переворачиваешь.
glotov 18 сентября 2018 | 21:29
А кроме Верзилова их не мог получить никто.
tverboul 18 сентября 2018 | 21:31
Русские в Африке еще долго будут оставлять свой кровавый след. И не только в Африке.
PS/ Обратили внимание, как шайка пригожинских тут же выскочила и завоняла - как будто ими выстрелили из обоих стволов?
sg100 18 сентября 2018 | 21:40
tverboul:
А ты, тварь, обращал внимание какую вакханалию устроила фаша свора, услышав про самолет
Пшеел вон, щенок, холуй продажный... Мразота ты
anemon 18 сентября 2018 | 21:41
tverboul: Внимание обратили. Вся пригожинско-лахтинская шобла с Оптиков, во главе с вновь зарегистрированной прости-й yulyatsikina, бороть с которой на сайте - бесполезно. Под защитой модерации сайта, видимо.
spbdweller 18 сентября 2018 | 21:41
Инглиши Новичка в гостиничном номере вычислили через несколько месяцев, а эти в клинике в почках, печени и прочих отхожих местах организма через шесть дней уже не могут ничего найти. Ссыкуны, нашего недофюрера боятся обидеть.