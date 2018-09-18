В Иванове суд оправдал организатора несогласованной акции против пенсионной реформы
В Иванове суд оправдал организатора несогласованной акции против пенсионной реформы. Об этом сообщает сайт «ИвановоНьюс». Николаю Дьячкову вменяли нарушение правил проведения массового мероприятия. В итоге дело прекратили за отсутствием состава преступления. Действия мэрии признаны незаконными.
Комментарии5
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vedma2017 18 сентября 2018 | 21:11
Интересно, что теперь с судьей будет.
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 21:19
Ну, не в этот раз, так в следующий - этот шкурёнок свое получит по полной.
Ко всеобщему удовольствию ))
nns33 18 сентября 2018 | 21:19
vedma2017: Хороший вопрос! Такой нежданчик! Чудеса иногда случаются.
tks 18 сентября 2018 | 21:17
Иваново - родина первых Советов! Традиция сохранилась!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:20
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo