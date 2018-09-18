В Иванове суд оправдал организатора несогласованной акции против пенсионной реформы. Об этом сообщает сайт «ИвановоНьюс». Николаю Дьячкову вменяли нарушение правил проведения массового мероприятия. В итоге дело прекратили за отсутствием состава преступления. Действия мэрии признаны незаконными.