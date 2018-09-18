Президент США рассматривает возможность создания американской военной базы в Польше
Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой Дональд Трамп сказал, что очень серьезно изучает этот вопрос.
Дуда считает, что Польше требуется постоянное американское военное присутствие для более эффективного противостояния России, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии21
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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 21:09
Рисуется прекрасная ядерная цель. )
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 21:17
blinorozhiy_chmo: Какая цель, вот такая как Ил-20, тогда кАнешнА. Этот ржавый ядерный металлолом времен сссра, кроме Воронежа, дальше, вряд ли долетит. А мобильные комплексы - одни рогозинские батуты с пустыми болванками.
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 21:17
Президент США рассматривает возможность создания американской военной базы в Польше...
Жопашники несчастные, иракских и афганских крестьян десятилетиями победить не могут и хотят базами запугать русских. Хрт, тьфу на США и Израиль.
tvitov66 18 сентября 2018 | 21:20
rpmcmurphy: ватан, если бы у тебя была память, то ты бы помнил что Варшава была центром варшавского блока ... а теперь там будет база НАТО - это настоящая ПУ-беда внешней политики нашего нацЛидера
zurich_106 18 сентября 2018 | 21:21
rpmcmurphy: Польские крестьяне тоже будут воевать против американцев?
antiboh 18 сентября 2018 | 21:25
rpmcmurphy: А разве цель запугивание?
Да и с плевками осторожнее ветер переменчив.
aleksei123m 18 сентября 2018 | 21:13
Президент Польши прав. Имея такого соседа надо быть готовым ко всему.
agamasat 18 сентября 2018 | 21:17
Необходимость данной базы очевидна.
glotov 18 сентября 2018 | 21:35
В советское время говорили, что верность марксизма-ленинизма очевидна.
novi_ 18 сентября 2018 | 21:18
Молодец Трамп! Не то что левая тряпка Обама. Путька как всегда просчитался. И все кто ему подпевали. С Хилари было бы проще. Давай, Трампушка, продолжай!
midnightblues 18 сентября 2018 | 21:19
Марго опять с флагом жрет шампусик??
tvitov66 18 сентября 2018 | 21:25
midnightblues: Марго атакуют желающие дать ей интервью для безопасности
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:22
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stebinmaku 18 сентября 2018 | 21:30
- Ты кто?
- Я минетчица.
- ... сосешь, что ли?
- Вот ты сколько получаешь?
- Ну, баксов 500 выходит
- Так это ты его сосешь, а я - минетчица..
anemon 18 сентября 2018 | 21:32
yulyatsikina: Написала пост, что безнадежно борюсь с этой б-ю с утра, так пост - удалили!!! А это - живет и процветает на всех блогах сайта! Ну и ну, модерация!
stebinmaku 18 сентября 2018 | 21:36
anemon
Сайт Эха в последнее время испытывает некоторые трудности с количеством "уникальных посетителей", "визитами", "рейтингом" и пр., а это - задумка редакции и хитрый ход по его продвижению в сети.. ))
zurich_106 18 сентября 2018 | 21:43
stebinmaku: а то я смотрю с чего вдруг поварят на сайте мало стало, руки у них заняты
viktorova 18 сентября 2018 | 21:23
Всех россиян пугали, что американская база будет в крыму. Но ее там все не было и не было.
крым аннексировали и военная база рядом появится.
ramun 18 сентября 2018 | 21:24
Если кто не слышал,то Польша предлагает содержать за свой счет эту базу.
nikchimzwet886 18 сентября 2018 | 21:28
А в Брестской крепости Трамп не хочет создать американскую военную базу?
lisitsa1962 18 сентября 2018 | 21:42
nikchimzwet886: Батька попросит - будет и там американская база. НО после Харькова :)