Z Архив новостей новости
5 21 6 804
21:02, 18 сентября 2018

Президент США рассматривает возможность создания американской военной базы в Польше

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой Дональд Трамп сказал, что очень серьезно изучает этот вопрос.

Дуда считает, что Польше требуется постоянное американское военное присутствие для более эффективного противостояния России, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 21:09

Рисуется прекрасная ядерная цель. )

moncegorskyi 18 сентября 2018 | 21:17

blinorozhiy_chmo: Какая цель, вот такая как Ил-20, тогда кАнешнА. Этот ржавый ядерный металлолом времен сссра, кроме Воронежа, дальше, вряд ли долетит. А мобильные комплексы - одни рогозинские батуты с пустыми болванками.

rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 21:17

Президент США рассматривает возможность создания американской военной базы в Польше...

Жопашники несчастные, иракских и афганских крестьян десятилетиями победить не могут и хотят базами запугать русских. Хрт, тьфу на США и Израиль.

tvitov66 18 сентября 2018 | 21:20

rpmcmurphy: ватан, если бы у тебя была память, то ты бы помнил что Варшава была центром варшавского блока ... а теперь там будет база НАТО - это настоящая ПУ-беда внешней политики нашего нацЛидера

zurich_106 18 сентября 2018 | 21:21

rpmcmurphy: Польские крестьяне тоже будут воевать против американцев?

antiboh 18 сентября 2018 | 21:25

rpmcmurphy: А разве цель запугивание?
Да и с плевками осторожнее ветер переменчив.

aleksei123m 18 сентября 2018 | 21:13

Президент Польши прав. Имея такого соседа надо быть готовым ко всему.

agamasat 18 сентября 2018 | 21:17

Необходимость данной базы очевидна.

glotov 18 сентября 2018 | 21:35

В советское время говорили, что верность марксизма-ленинизма очевидна.

novi_ 18 сентября 2018 | 21:18

Молодец Трамп! Не то что левая тряпка Обама. Путька как всегда просчитался. И все кто ему подпевали. С Хилари было бы проще. Давай, Трампушка, продолжай!

midnightblues 18 сентября 2018 | 21:19

Марго опять с флагом жрет шампусик??

tvitov66 18 сентября 2018 | 21:25

midnightblues: Марго атакуют желающие дать ей интервью для безопасности

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:22

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo

stebinmaku 18 сентября 2018 | 21:30

- Ты кто?
- Я минетчица.
- ... сосешь, что ли?
- Вот ты сколько получаешь?
- Ну, баксов 500 выходит
- Так это ты его сосешь, а я - минетчица..

anemon 18 сентября 2018 | 21:32

yulyatsikina: Написала пост, что безнадежно борюсь с этой б-ю с утра, так пост - удалили!!! А это - живет и процветает на всех блогах сайта! Ну и ну, модерация!

stebinmaku 18 сентября 2018 | 21:36

anemon
Сайт Эха в последнее время испытывает некоторые трудности с количеством "уникальных посетителей", "визитами", "рейтингом" и пр., а это - задумка редакции и хитрый ход по его продвижению в сети.. ))

zurich_106 18 сентября 2018 | 21:43

stebinmaku: а то я смотрю с чего вдруг поварят на сайте мало стало, руки у них заняты

viktorova 18 сентября 2018 | 21:23

Всех россиян пугали, что американская база будет в крыму. Но ее там все не было и не было.
крым аннексировали и военная база рядом появится.

ramun 18 сентября 2018 | 21:24

Если кто не слышал,то Польша предлагает содержать за свой счет эту базу.

nikchimzwet886 18 сентября 2018 | 21:28

А в Брестской крепости Трамп не хочет создать американскую военную базу?

lisitsa1962 18 сентября 2018 | 21:42

nikchimzwet886: Батька попросит - будет и там американская база. НО после Харькова :)

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 138 6 12623 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 613 6 67423 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Новости

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии…

5 92 6 10565
Новости

Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все Они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, — сказал президент…

5 107 6 12774
Новости

Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО Об этом говорится в официальном сообщении израильской армии…

5 55 6 6595
Новости

В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными Он пропал накануне вечером…

5 55 6 6716
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 72 6 8786 16:43
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Новости

Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии Всю ответственность за инцидент ЦАХАЛ возлагает на Дамаск…

5 68 6 8375
Новости

Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 Израиль ситуацию не комментирует…

5 60 6 7410
Новости

Израиль сожалеет о крушении Ил-20 над Средиземным морем и готов делиться с Россией информацией, касающейся инцидента Об этом говорится в заявлении израильской армии…

5 94 6 11700
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23425 13.09
Kармия, путин, события
Новости

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Минобороны РФ обвиняют Израиль Опасная ситуация сложилась неслучайно, — утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков…

5 96 6 12513
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15301 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Новости

Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии В результате инцидента погибли 15 военнослужащих…

5 73 6 9694
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 53 6 7264 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Новости

Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО…

5 134 6 18318

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…

5 324 6 81210
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 195601 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 133 6 41033 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 432 6 337283 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 181756 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7271893
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3663685

Сегодня в эфире