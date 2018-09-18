Президент США рассматривает возможность создания американской военной базы в Польше...

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой Дональд Трамп сказал, что очень серьезно изучает этот вопрос.

Дуда считает, что Польше требуется постоянное американское военное присутствие для более эффективного противостояния России, — сообщает «Интерфакс».