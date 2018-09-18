Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ил-20
Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ил-20. Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. Он обвинил в случившемся Израиль, — сообщает агентство РИА «Новости».
Ил-20 был сбит накануне вечером сирийскими ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло в результате действий израильских ВВС.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
edyunia 18 сентября 2018 | 21:08
Посмотрите на этого поца, он ещё и обвиняет.
kottigr1 18 сентября 2018 | 21:11
edyunia: Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками… Ладно не шахидами.. И на том спасибо.
rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 21:12
Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. Он обвинил в случившемся Израиль...
Не спрашивайте потом: "А нас-то за что?", когда придёт ваше время.
neburzhui2 18 сентября 2018 | 21:16
Надо сбивать израильские самолёты над территорией Сирии. Что - то евреи совсем попутали границы своего "великого".
michael_c 18 сентября 2018 | 21:20
kottigr1: На арабском , шахид это и есть мученик ...
kottigr1 18 сентября 2018 | 21:25
michael_c: На русском это долбо#б....
benin_papa__ 18 сентября 2018 | 21:44
michael_c:
Погибли за ислам, стало быть получат в муслимском раю по 72 гурии в одни руки.
gригорьич 18 сентября 2018 | 21:26
neburzhui2: попробуй :). Глупыш.
polsan 18 сентября 2018 | 21:29
neburzhui2: Кому ты это тролль пишешь, что мол это надо?! )) Все же знают кто ты! ))) Ты тролль, давай на свои 11-80 купи рогатку и сбивай! )))
benin_papa__ 18 сентября 2018 | 21:31
neburzhui2:
Ой, лучше не надо сбивать. Вот попробовали израильский самолёт сбить, так что хорошего из этого вышло?))
Пусть себе лучше летают.
yan18 18 сентября 2018 | 21:34
neburzhui2: Надо сбивать израильские самолеты над территорией Сирии..
Небуржуй и путена холуй-тебе надо , ты и сбивай..
А путен в отличие от тебя-ананасорябчикового нежуя: знает что сбитие самолетов ВВС Израиля ведет к массовой потере С300 и С400..Это ВКС тут на дальних подступах, а Израиль здесь живет и в своем праве..
И с Сирией Израиль в состоянии войны -с 1948г..
Напомнить как драпал от ЦАХАЛ СССР со своим супер современным оружием , вперде арабов в 1967 и в 1973г?
fig_vvam 18 сентября 2018 | 21:42
neburzhui2: Вот сирийцы и попробовали.
Что получилось в итоге, то получилось.
Может в следующий раз будет удачнее.
Но гарантий дать нельзя.
Поэтому главное чтобы во время стрельбы сирийского ПВО все российские самолеты стояли на земле.
Израильские самолеты сирийцы раз в 40 лет сбивают.
российские у них лучше сбивать получается.
nikolashin2017 18 сентября 2018 | 21:19
kottigr1: убийцы крокодильи слезы льют
и на "спасителей" плюют...
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:29
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo
zurich_106 18 сентября 2018 | 21:30
kottigr1: Мученик на арабском и есть шахид شهيد -принявший мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха. Во имя Аллаха сами и замочили.
tv_victim 18 сентября 2018 | 21:12
Сюр какой-то.....
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 21:12
Каким таким крушением. . Ракетой по своему "брату"- это уже называется крушение. Еще бы понял, если этот полпред заявил - в связи с трагической случайностью, со сбитым Ил - 20 нами вашей же ракетой
agamasat 18 сентября 2018 | 21:15
Если рассудить по здравому смыслу, то весь народ Сирии и россси - мученики, из-за дебильных людоедов во власти.
sergo_25_26 18 сентября 2018 | 21:16
сразу после вранья МО РФ о ракете бука. Знаменательно.
viktorova 18 сентября 2018 | 21:19
//Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. //
Не тех мучениками назвал.
Все жители России - мученики.
Правда одни понимают, что они мученики, а другие нет...
tks 18 сентября 2018 | 21:19
Если сбили сирийские ПВО, то при чем тут тогда доблестные израильские ВВС? Дядя - дятел?
addi 18 сентября 2018 | 21:23
Мучениками, значит, назвал ? А про 3,14.. ни слова, как говорится....
vasili19051969 18 сентября 2018 | 21:24
они мучались
gригорьич 18 сентября 2018 | 21:28
Постмодерн. Осталось переименовать Ил-20 в Ил-200. Для полноты абсурда
chichanik 18 сентября 2018 | 21:37
Было бы уместно принести извинения