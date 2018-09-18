Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ил-20. Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. Он обвинил в случившемся Израиль, — сообщает агентство РИА «Новости».

Ил-20 был сбит накануне вечером сирийскими ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло в результате действий израильских ВВС.