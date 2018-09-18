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21:01, 18 сентября 2018

Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ил-20

Постпред Сирии в ООН выразил соболезнования российскому коллеге в связи с крушением Ил-20. Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. Он обвинил в случившемся Израиль, — сообщает агентство РИА «Новости».

Ил-20 был сбит накануне вечером сирийскими ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло в результате действий израильских ВВС.

Комментарии

25

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edyunia 18 сентября 2018 | 21:08

Посмотрите на этого поца, он ещё и обвиняет.

kottigr1 18 сентября 2018 | 21:11

edyunia: Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками… Ладно не шахидами.. И на том спасибо.

rpmcmurphy 18 сентября 2018 | 21:12

Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. Он обвинил в случившемся Израиль...

Не спрашивайте потом: "А нас-то за что?", когда придёт ваше время.

neburzhui2 18 сентября 2018 | 21:16

Надо сбивать израильские самолёты над территорией Сирии. Что - то евреи совсем попутали границы своего "великого".

michael_c 18 сентября 2018 | 21:20

kottigr1: На арабском , шахид это и есть мученик ...

kottigr1 18 сентября 2018 | 21:25

michael_c: На русском это долбо#б....

benin_papa__ 18 сентября 2018 | 21:44

michael_c:
Погибли за ислам, стало быть получат в муслимском раю по 72 гурии в одни руки.

gригорьич 18 сентября 2018 | 21:26

neburzhui2: попробуй :). Глупыш.

polsan 18 сентября 2018 | 21:29

neburzhui2: Кому ты это тролль пишешь, что мол это надо?! )) Все же знают кто ты! ))) Ты тролль, давай на свои 11-80 купи рогатку и сбивай! )))

benin_papa__ 18 сентября 2018 | 21:31

neburzhui2:
Ой, лучше не надо сбивать. Вот попробовали израильский самолёт сбить, так что хорошего из этого вышло?))
Пусть себе лучше летают.

yan18 18 сентября 2018 | 21:34

neburzhui2: Надо сбивать израильские самолеты над территорией Сирии..
Небуржуй и путена холуй-тебе надо , ты и сбивай..
А путен в отличие от тебя-ананасорябчикового нежуя: знает что сбитие самолетов ВВС Израиля ведет к массовой потере С300 и С400..Это ВКС тут на дальних подступах, а Израиль здесь живет и в своем праве..
И с Сирией Израиль в состоянии войны -с 1948г..
Напомнить как драпал от ЦАХАЛ СССР со своим супер современным оружием , вперде арабов в 1967 и в 1973г?

fig_vvam 18 сентября 2018 | 21:42

neburzhui2: Вот сирийцы и попробовали.
Что получилось в итоге, то получилось.
Может в следующий раз будет удачнее.
Но гарантий дать нельзя.
Поэтому главное чтобы во время стрельбы сирийского ПВО все российские самолеты стояли на земле.

Израильские самолеты сирийцы раз в 40 лет сбивают.
российские у них лучше сбивать получается.

nikolashin2017 18 сентября 2018 | 21:19

kottigr1: убийцы крокодильи слезы льют
и на "спасителей" плюют...

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:29

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo

zurich_106 18 сентября 2018 | 21:30

kottigr1: Мученик на арабском и есть шахид شهيد -принявший мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха. Во имя Аллаха сами и замочили.

tv_victim 18 сентября 2018 | 21:12

Сюр какой-то.....

moncegorskyi 18 сентября 2018 | 21:12

Каким таким крушением. . Ракетой по своему "брату"- это уже называется крушение. Еще бы понял, если этот полпред заявил - в связи с трагической случайностью, со сбитым Ил - 20 нами вашей же ракетой

agamasat 18 сентября 2018 | 21:15

Если рассудить по здравому смыслу, то весь народ Сирии и россси - мученики, из-за дебильных людоедов во власти.

sergo_25_26 18 сентября 2018 | 21:16

сразу после вранья МО РФ о ракете бука. Знаменательно.

viktorova 18 сентября 2018 | 21:19

//Башар Джаафари назвал погибших российских военных мучениками. //

Не тех мучениками назвал.
Все жители России - мученики.
Правда одни понимают, что они мученики, а другие нет...

tks 18 сентября 2018 | 21:19

Если сбили сирийские ПВО, то при чем тут тогда доблестные израильские ВВС? Дядя - дятел?

addi 18 сентября 2018 | 21:23

Мучениками, значит, назвал ? А про 3,14.. ни слова, как говорится....

vasili19051969 18 сентября 2018 | 21:24

они мучались

gригорьич 18 сентября 2018 | 21:28

Постмодерн. Осталось переименовать Ил-20 в Ил-200. Для полноты абсурда

chichanik 18 сентября 2018 | 21:37

Было бы уместно принести извинения

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