Вашингтон рассмотрит просьбу Варшавы о размещении американского воинского контингента в Польше на постоянной основе
Вашингтон рассмотрит просьбу Варшавы о размещении американского воинского контингента в Польше на постоянной основе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
Комментарии7
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tks 18 сентября 2018 | 20:37
Джиай и боец Армии Крайова - побратимы! Против нациков, фашиков и коммуняк!!
antiboh 18 сентября 2018 | 20:41
tks: В Польше ещё ладно,но всё идёт к тому,что они будут на Черниговщине в четырёхстах верстах от белокаменной. Вот чего вошдь добился
begly_ 18 сентября 2018 | 20:42
Мы полякам контингент, а они нам яблочки.
Эх яааблочко, куда ты кооотишся..
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:47
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo
riots 18 сентября 2018 | 20:48
Вот она гениальная внешняя политика кремля.
tunis 18 сентября 2018 | 20:59
Да уж. Блестящий результат.
Кстати, никакого расширения НАТО на восток нет. Есть движение других в сторону НАТО с просьбой помочь, а это разные вещи.
Так что у России нет никаких прав визжать, что договорились что НАТО не будет идти на восток а оно вон оно как!!
Это Россия провоцирует движение прочь от России.
antiboh 18 сентября 2018 | 21:28
tunis: А это и не нато вовсе,чисто штаты прибудут.