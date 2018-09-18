Россия возглавила список стран, лидирующих по числу невыполненных решений ЕСПЧ
Такие данные опубликовал Совет Европы в преддверии ежеквартального заседания, на котором планируется обсудить вопросы контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека. По данным Совета Европы, из почти двух тысяч четырехсот постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против России, было полностью выполнено и закрыто только около шестисот – то есть 25%, — пишет РБК.
Комментарии15
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tvitov66 18 сентября 2018 | 20:35
Я надеюсь это еще не прорыв, настоящий рывок еще вреде!
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:40
Это правильно.
Ведь сборище проплаченных крыс - ЕСПЧ, абсолютно достоин лишь одного - чтобы любая уважающая себя страна клала на него... с прибором!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:50
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dmitry35 18 сентября 2018 | 20:56
yulyatsikina: Подруга, ЕСПЧ все в твоей власти. Раздвигай, делай что хочешь, они твои, Но уважай соседей, им завтра на работу, сделай это по- тихому.
tks 18 сентября 2018 | 20:57
yulyatsikina: Мадам-с, вам в баньку-с. Вы перепутали учреждения.
testmeter 18 сентября 2018 | 21:06
tks: Это новая тактика такая у пригожинцев появилась. Творческий подход к работе-с
unprejudiced 18 сентября 2018 | 20:39
Полная ложь, лидирует этом рейтинге образование 404 (некогда Украина), они вообще решения ЕСПЧ не выполняют.
protoukrop 18 сентября 2018 | 20:40
Зато сами вводят уголовную отвественность за неисполнение решений суда об опровержении якобы ложных сведений -лицемеры.
kochar 18 сентября 2018 | 20:40
В приличных списках мы тоже в авангарде,но снизу.
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 20:43
России ЕСПЧ не указ. России даёт указы Вова скреПОНОСНЫЙ.
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 20:47
А они как думали, что их русофобские "решения и постановления" в действительности исполняться будут ? Да умойтесь собственными слюнями, говнорешатели сраные..
testmeter 18 сентября 2018 | 21:10
abuvgrobu: Та не... Они пожалуй, лучше будут по этим искам российское имущество и финансы арестовывать. Они же "русофобы", им можно... Ты не возражаешь?
addi 18 сентября 2018 | 20:49
Всю валюту и деревянные во имя исполнения "майских указов президента РФ" !!!....
andy66 18 сентября 2018 | 20:49
РФ слишком великая страна, чтобы выполнять решения судов
tks 18 сентября 2018 | 20:55
Неудивительно. Зря что ли спецзакон принимали, об игноривовании международных соглашений и требований международных организаций, когда этого Фюрер или его Кенты и Камарилья захотят?