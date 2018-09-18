Избитого украинского активиста Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение
Избитого украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. На своей странице в Фейсбуке она написала, что после физической расправы и без того слабого Балуха посадили перед камерой и заставили говорить, что здоровье не подводит и условия содержания прекрасные. При этом, по словам омбудсмена, медики до сих пор не осмотрели активиста.
Ранее адвокаты Балуха рассказали, что их подзащитного избили в симферопольском СИЗО за рассказ о плохом состоянии здоровья и отношении к нему в следственном изоляторе.
Комментарии11
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oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 20:44
Вот, до чего демократия дошла. В России не только генералы имеют возможность с видеообращениями выступать, но и заключенные!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:04
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sg100 18 сентября 2018 | 21:20
yulyatsikina:
Латынина! Перелогиньтесь!
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 20:44
Хватит сказки рассказывать. То, мол, железный Балух мужественно голодает и ничто его заставить не может даже крошку в рот взять, и вот уже - "слабого Балуха посадили перед камерой и заставили говорить, что здоровье не подводит и условия содержания прекрасные". А ещё один мразёныш уже чуть не полгода "голодает" и призывает.. Придумывайте сюжеты подостовернее., что ли.
oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 20:50
abuvgrobu: да, конечно, никто его не заставлял. Просто заключенный Балух решил стать звездой экрана, купил видеокамеру и записал стендап. Это ему слава генерала Золотова покоя не дает.
boseal 18 сентября 2018 | 21:02
oleg_andreevich: Так а само видео с "несгибаемым карбонарием" есть?
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:44
Бандерлог балуха торганул пердухой.
boseal 18 сентября 2018 | 20:52
Интересно, а почему сия "уполномоченная" до сих пор не отреагировала на нападение на журналистку украинского ТВ-канала Newsone? Неудобная тема?
piterjanis 18 сентября 2018 | 21:01
boseal: она порохоботка биндеровская,они сейчас на Украине главные.
testmeter 18 сентября 2018 | 21:02
boseal: Эта журналистка тоже в тюрьме сидела и голодала? Расследованием нападений обычно занимается полиция, не так ли? Или на России не так и генеральша Москалькова о каждом мордобое беспокоится?
boseal 18 сентября 2018 | 21:12
testmeter: Расследованием нападений обычно занимается полиция, не так ли?/// Совершенно верно, друг мой, но вот какое дело - мордобой этот не совсем обычный, а является нападением на "свободу слова", о которой так любят говорить Ваши политики. Что же касается России, то всем известно, что у нас "Мордор", а у Вас буйно цветущая "демократия". Кстати, полиция на видео стояла в стороне, когда журналистку треснули по лицу.