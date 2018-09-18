Избитого украинского активиста Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение

Избитого украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. На своей странице в Фейсбуке она написала, что после физической расправы и без того слабого Балуха посадили перед камерой и заставили говорить, что здоровье не подводит и условия содержания прекрасные. При этом, по словам омбудсмена, медики до сих пор не осмотрели активиста.

Ранее адвокаты Балуха рассказали, что их подзащитного избили в симферопольском СИЗО за рассказ о плохом состоянии здоровья и отношении к нему в следственном изоляторе.