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20:31, 18 сентября 2018

Избитого украинского активиста Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение

Избитого украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в Крыму, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. На своей странице в Фейсбуке она написала, что после физической расправы и без того слабого Балуха посадили перед камерой и заставили говорить, что здоровье не подводит и условия содержания прекрасные. При этом, по словам омбудсмена, медики до сих пор не осмотрели активиста.

Ранее адвокаты Балуха рассказали, что их подзащитного избили в симферопольском СИЗО за рассказ о плохом состоянии здоровья и отношении к нему в следственном изоляторе.

Комментарии

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oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 20:44

Вот, до чего демократия дошла. В России не только генералы имеют возможность с видеообращениями выступать, но и заключенные!

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:04

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo

sg100 18 сентября 2018 | 21:20

yulyatsikina:
Латынина! Перелогиньтесь!

abuvgrobu 18 сентября 2018 | 20:44

Хватит сказки рассказывать. То, мол, железный Балух мужественно голодает и ничто его заставить не может даже крошку в рот взять, и вот уже - "слабого Балуха посадили перед камерой и заставили говорить, что здоровье не подводит и условия содержания прекрасные". А ещё один мразёныш уже чуть не полгода "голодает" и призывает.. Придумывайте сюжеты подостовернее., что ли.

oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 20:50

abuvgrobu: да, конечно, никто его не заставлял. Просто заключенный Балух решил стать звездой экрана, купил видеокамеру и записал стендап. Это ему слава генерала Золотова покоя не дает.

boseal 18 сентября 2018 | 21:02

oleg_andreevich: Так а само видео с "несгибаемым карбонарием" есть?

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:44

Бандерлог балуха торганул пердухой.

boseal 18 сентября 2018 | 20:52

Интересно, а почему сия "уполномоченная" до сих пор не отреагировала на нападение на журналистку украинского ТВ-канала Newsone? Неудобная тема?

piterjanis 18 сентября 2018 | 21:01

boseal: она порохоботка биндеровская,они сейчас на Украине главные.

testmeter 18 сентября 2018 | 21:02

boseal: Эта журналистка тоже в тюрьме сидела и голодала? Расследованием нападений обычно занимается полиция, не так ли? Или на России не так и генеральша Москалькова о каждом мордобое беспокоится?

boseal 18 сентября 2018 | 21:12

testmeter: Расследованием нападений обычно занимается полиция, не так ли?/// Совершенно верно, друг мой, но вот какое дело - мордобой этот не совсем обычный, а является нападением на "свободу слова", о которой так любят говорить Ваши политики. Что же касается России, то всем известно, что у нас "Мордор", а у Вас буйно цветущая "демократия". Кстати, полиция на видео стояла в стороне, когда журналистку треснули по лицу.

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