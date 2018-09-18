Глава Чечни поблагодарил Владимира Путина за то, что тот передал республике «Чеченнефтехимпром»

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что такой подход даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни. По его словам, решение президента, особенно в условиях санкций, даст возможность для создания новых производств и рабочих мест.

Кадыров добавил, что интересы «Роснефти» не задеты. Эта компания претендовала на имущество «Чеченнефтехимпрома».