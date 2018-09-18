Глава Чечни поблагодарил Владимира Путина за то, что тот передал республике «Чеченнефтехимпром»
В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что такой подход даст новый толчок для ускорения развития экономики Чечни. По его словам, решение президента, особенно в условиях санкций, даст возможность для создания новых производств и рабочих мест.
Кадыров добавил, что интересы «Роснефти» не задеты. Эта компания претендовала на имущество «Чеченнефтехимпрома».
Комментарии18
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hiy 18 сентября 2018 | 20:35
Па браццки пажаласта!!!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:53
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo
danko1 18 сентября 2018 | 20:54
hiy: Никакого права по закону Путин не имеет распоряжаться феодальной собственностью.
Действует как царь, который верного слугу награждает.
Силу закона дар этот не имеет, а вот то, что Путин презирает закон, в очередной раз показывает.
tks 18 сентября 2018 | 20:35
Хан поблагодарил вассала и данника.
midnightblues 18 сентября 2018 | 21:23
tks: danko1: А что он может
он-данник
беклярибек приказал
piterrr 18 сентября 2018 | 20:36
Вот так гопник подзаборный продолжает использовать и бюджет РФ и народные активы как свой личный "лопатник"....
snagging 18 сентября 2018 | 20:36
Бонус за убийство возле стен Кремля.
ansata 18 сентября 2018 | 20:40
Раньше "шубы с плеча" дарили, теперь нефтяные компании.
gregor 18 сентября 2018 | 20:43
Контрибуция ....,она и есть контрибуция .
begly_ 18 сентября 2018 | 20:45
Нихачууу быть владыкой чеченнефтехимпрома, хочу быть владельцем Газпрома и чтобы Миллер был у меня на посылках.
rodnic 18 сентября 2018 | 20:45
Присоединяюсь.
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 20:47
Вова мелок перед рамзаном, чуть что и дань платит.
ser_gey_love_roff 18 сентября 2018 | 20:50
Ну, и кто до сих пор считает, что Путин Россию не проср@л?
not_old_teacher 18 сентября 2018 | 20:54
Ооооооооо!
samkos 18 сентября 2018 | 20:56
Такой подарок даст новый импульс усилению ханской власти в Чечне.
zemljanka 18 сентября 2018 | 20:59
"...Ну как не порадеть родному человечку..."
riots 18 сентября 2018 | 21:01
Гараж для своего кортежа придется расширять на парочку гектаров.
prosto_tac 18 сентября 2018 | 21:10
"экономика чечни" она существует?