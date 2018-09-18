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20:30, 18 сентября 2018

Посол Швейцарии вызван в российский МИД

В дипведомстве говорят, что требуют объяснений из-за звучащих в Швейцарии обвинений в адрес Москвы. Министерство называет их бездоказательными. Речь идет об обвинениях в усилении активности российских шпионов в Швейцарии.

По этой же причине в МИД вызвали посла Нидерландов, поскольку именно в этой стране были задержаны двое россиян, подозреваемых в слежке за швейцарской химической лабораторией. Задержанные также проходят по делу о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.

Комментарии

17

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anemon 18 сентября 2018 | 20:36

А, может, лучше шпионов из Швейцарии отозвать? Ну, хотя бы, тех, кто под юрисдикцией МИД РФ там действуют?

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:49

Послов вызвать и послать на...
И пинка под зад им прописать такого крепкого, чтобы запомнили как фейки о России распространять.

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:07

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo

ansata 18 сентября 2018 | 21:07

anemon: Боюсь тогда в диппредставительстве останется одна уборщица, да и та в чине лейтенанта)

zurich_106 18 сентября 2018 | 21:15

anemon: действительно многие раотают под прикрытием в диппредставительствах, Швейцария не присоединилась к акции когда 19 стран выслали около 140 дипломатов в Москву после отравления Скрипалей. Поэтому страна кишит шпионами. А тех двоих поймали в Нидерланах и выслали домой, это была совместная операция разведок трех стран Швейцарии, Бельгии и Нидерландов.

pulalala 18 сентября 2018 | 20:55

Почто пусто болтать, когда есть искандеры?

rtur100 18 сентября 2018 | 20:59

это они так заманаются послов всех вражеских стран вызывать

rabin_tagor 18 сентября 2018 | 20:59

Тоже "поучаствовать в расследовамии" хотят.

ivar1964 18 сентября 2018 | 21:01

И чего эти швейцарцы пристают к россиянам? В России полно "туристов", которые мечтают увидеть главные достопримечательности ШвИТСарии: Юнфрав, Луганское озеро, БАнидИтинский мАнастырь св. Ивана, кафедральный собор в ЛАЗАНЬЕ ....

greying_eagle 18 сентября 2018 | 21:15

Самое главное дип. оружие русских это феноменальная наглость. Им говорят, убрать своих шпионов, а они- чего еще надо, фраеры мелкие. Западные дипломатишки робкие, привыкшие к этикетам разным, а тут бандиты откровенные(только на морду Лаврова посмотрите), и вдобавок, бабла у бандитов много, хочется его в свои швеЙцерские банки заполучить. В РФ-ии это давно вычислии и быкуюут соответственно.

dr_botov 18 сентября 2018 | 21:19

Ну, постольку поскольку независимая Швейцария, в отличие от Керосинии, всегда являлась копилкой кооперативоозёрской шайки-лейки, то словосочетание "вызвали посла", которое использовал российский МИД, вызывает лишь презрительную усмешку.
Любезно пригласили и нижайше извинялись, угодливо лебезя перед послом суверенной европейской страны, шепча на ушко: "ну, вы же понимаете, протокол обязывает, а сами-то мы против вас ничего не имеем..."

glock09 18 сентября 2018 | 21:23

Почему-то вспомнился старый советский анекдот: " Вчера в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним дружественную беседу". Извинте, если не по теме, хотя, как знать - ещё пара сроков и всё будет по теме.

vasili19051969 18 сентября 2018 | 21:26

в скафандре пусть идёт

mamiluk 18 сентября 2018 | 21:27

Международные разборки и конфликты-здорово помогают режиму отвлекать деморализованное население от внутренних проблем....вот и шпионы в Швейцарии пришлись ко двору...теперь Израиль...(просто рог изобилия-режим активизировал своих агентов по всему миру)ну,а война-для кремлевского диктатора-мать родная...

gригорьич 18 сентября 2018 | 21:31

Браво, Грустная Лошадь! Это ж как нужно постараться, чтобы превратить во врагов швейцарцев и голландцев

gelont 18 сентября 2018 | 21:32

Посла в МИД с родителями вызвали или без ? Если с родителями , то могут денег на нужды МИДа вытрясти , если без родителей , то погундят и отпустят .

tverboul 18 сентября 2018 | 21:35

Смотрите, во что превратился сайт "Эха": пригожинские резвятся во всю, а теперь еще и реклама сексуслуг . Модератору наплевать? Или он в доле?

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