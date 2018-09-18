Посол Швейцарии вызван в российский МИД

В дипведомстве говорят, что требуют объяснений из-за звучащих в Швейцарии обвинений в адрес Москвы. Министерство называет их бездоказательными. Речь идет об обвинениях в усилении активности российских шпионов в Швейцарии.

По этой же причине в МИД вызвали посла Нидерландов, поскольку именно в этой стране были задержаны двое россиян, подозреваемых в слежке за швейцарской химической лабораторией. Задержанные также проходят по делу о кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.