Франция предложила России помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20 в Сирии
Франция предложила России помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20 в Сирии. Об этом заявляют в Минобороны нашей страны.
Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии13
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meteor1908 18 сентября 2018 | 20:37
Если кто забыл. Когда турки сбили первый российский самолёт, наш главнокомандующий сказал: "А нас никто не предупредил, что там живут туркоманы".
Это всё, что нам нужно знать о подготовке к военным операциям нашими командующими.
blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:52
Да кому они нужны эти гиблые лягушатники. Без соплей квашня киснет.
Пшли они на...
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo
tom_tom 18 сентября 2018 | 20:55
Израиль выразил соболезнование РФии, а друг и союзник Асад — нет. Ну вот как так, а?..
kottigr1 18 сентября 2018 | 20:40
Франция то хоть знает, что она пообещала помочь или опять МО РФ наврало, пытаясь затащить её в это дело, потому что у самой РФ нет подходящего оборудования для поисков.. ?
begly_ 18 сентября 2018 | 20:50
Вот сколько стран предлагают братскую помощь., а то тут хомяки бают, что у России друзей нету.
zurich_106 18 сентября 2018 | 20:58
begly_: портянка,читай по слогам - друзья Путина в Сирии это Иран и хизбала? А Франция готова нанести удары по силам Асада в Сирии ну и всегда готова влепить еще санкций Путину, по крайней мере продлила существующие еще на год.
deviant44 18 сентября 2018 | 20:55
Уровень вовлеченности России в систему сирийской ПВО зашкаливает . Как известно система или ракета, которая сбила российский самолет, была также российского производства. И нельзя исключать, что на кнопку нажали не сирийцы, а те же российские инструктора, которые неоднократно были замечены в том, что они не только обучают сирийцев, но и непосредственно применяют это оружие. То есть российский самолет сбили российским оружием руками российских военнослужащих, а виноваты евреи. "Евреи, евреи кругом одни евреи," кажется так поётся в известной шутливой песне.
riots 18 сентября 2018 | 20:58
Норвежцы тоже предлагали помощь с Курском.
Но военная тайна она такая тайная и такая военная,что приходится отказывать всем.
Тем более что спасать уже как бы и некого.
donnarosadalvadores 18 сентября 2018 | 21:08
riots: С языка сняли... Тоже хотела написать про Курск... тоже "мы сами"! Спасли, млять!!!
sensei54 18 сентября 2018 | 21:13
riots: Норвежцы предлагали поднять из ледяной воды экипаж "Комсомольца".
Хотя, это мог сделать и атомный крейсер "Киров", но он на полном ходу рванул в другую сторону - в Североморск, забрать командующего КСФ...В результате 2\3 экипажа погибли от переохлаждения.
stas12006 18 сентября 2018 | 21:07
гопники этого не оценят!
жуков хвастался , что по минным полям людей посылал, только говняшки в стороны летели!
и это считалось - хорошо! жуков герой!
а если французишки хотят кого-то поискать - они только показывают гопоте , какие они слюнтяи.
stas12006 18 сентября 2018 | 21:09
москва сама никого искать не собиралась,
а тут эти французики предложили помочь в поисковой операции.
теперь придётся поисковую операцию организовывать.