Франция предложила России помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20 в Сирии. Об этом заявляют в Минобороны нашей страны.

Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.