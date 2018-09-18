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20:30, 18 сентября 2018

Франция предложила России помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20 в Сирии

Франция предложила России помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20 в Сирии. Об этом заявляют в Минобороны нашей страны.

Самолет был сбит сирийскими ПВО накануне. Москва обвиняет Израиль. Израильские власти возлагают ответственность на сирийского лидера Башара Асада.

Комментарии

13

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meteor1908 18 сентября 2018 | 20:37

Если кто забыл. Когда турки сбили первый российский самолёт, наш главнокомандующий сказал: "А нас никто не предупредил, что там живут туркоманы".
Это всё, что нам нужно знать о подготовке к военным операциям нашими командующими.

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 20:52

Да кому они нужны эти гиблые лягушатники. Без соплей квашня киснет.
Пшли они на...

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 21:11

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe https://clck.ru/EPCwo

tom_tom 18 сентября 2018 | 20:55

Израиль выразил соболезнование РФии, а друг и союзник Асад — нет. Ну вот как так, а?..

kottigr1 18 сентября 2018 | 20:40

Франция то хоть знает, что она пообещала помочь или опять МО РФ наврало, пытаясь затащить её в это дело, потому что у самой РФ нет подходящего оборудования для поисков.. ?

begly_ 18 сентября 2018 | 20:50

Вот сколько стран предлагают братскую помощь., а то тут хомяки бают, что у России друзей нету.

zurich_106 18 сентября 2018 | 20:58

begly_: портянка,читай по слогам - друзья Путина в Сирии это Иран и хизбала? А Франция готова нанести удары по силам Асада в Сирии ну и всегда готова влепить еще санкций Путину, по крайней мере продлила существующие еще на год.

deviant44 18 сентября 2018 | 20:55

Уровень вовлеченности России в систему сирийской ПВО зашкаливает . Как известно система или ракета, которая сбила российский самолет, была также российского производства. И нельзя исключать, что на кнопку нажали не сирийцы, а те же российские инструктора, которые неоднократно были замечены в том, что они не только обучают сирийцев, но и непосредственно применяют это оружие. То есть российский самолет сбили российским оружием руками российских военнослужащих, а виноваты евреи. "Евреи, евреи кругом одни евреи," кажется так поётся в известной шутливой песне.

riots 18 сентября 2018 | 20:58

Норвежцы тоже предлагали помощь с Курском.
Но военная тайна она такая тайная и такая военная,что приходится отказывать всем.
Тем более что спасать уже как бы и некого.

donnarosadalvadores 18 сентября 2018 | 21:08

riots: С языка сняли... Тоже хотела написать про Курск... тоже "мы сами"! Спасли, млять!!!

sensei54 18 сентября 2018 | 21:13

riots: Норвежцы предлагали поднять из ледяной воды экипаж "Комсомольца".
Хотя, это мог сделать и атомный крейсер "Киров", но он на полном ходу рванул в другую сторону - в Североморск, забрать командующего КСФ...В результате 2\3 экипажа погибли от переохлаждения.

stas12006 18 сентября 2018 | 21:07

гопники этого не оценят!
жуков хвастался , что по минным полям людей посылал, только говняшки в стороны летели!
и это считалось - хорошо! жуков герой!
а если французишки хотят кого-то поискать - они только показывают гопоте , какие они слюнтяи.

stas12006 18 сентября 2018 | 21:09

москва сама никого искать не собиралась,
а тут эти французики предложили помочь в поисковой операции.
теперь придётся поисковую операцию организовывать.

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