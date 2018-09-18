Бывший глава Госнаркоконтроля решил заняться бизнесом в льняной отрасли. Сам Виктор Иванов рассказал РБК, что заинтересовался этой сферой еще во время работы в ФСБ и ФСКН. Иванов создал «Льняной союз» для возрождения в России производства льна. Как отмечает РБК, ранее в Минсельхозе пообещали выделить на развитие этой отрасли 20 миллиардов рублей в течение 3-х лет.