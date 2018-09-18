Бывший глава Госнаркоконтроля решил заняться бизнесом в льняной отрасли
Бывший глава Госнаркоконтроля решил заняться бизнесом в льняной отрасли. Сам Виктор Иванов рассказал РБК, что заинтересовался этой сферой еще во время работы в ФСБ и ФСКН. Иванов создал «Льняной союз» для возрождения в России производства льна. Как отмечает РБК, ранее в Минсельхозе пообещали выделить на развитие этой отрасли 20 миллиардов рублей в течение 3-х лет.
Комментарии12
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:09
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nepeanois 18 сентября 2018 | 20:19
yulyatsikina: импортозамещаетесь?
serjo1977 18 сентября 2018 | 20:09
В льняной, или в конопляной?
danko1 18 сентября 2018 | 20:14
serjo1977: Этот наркобарон, известный еще поставками наркотиков из Южной Америки в Питер в 90-е, будет коноплю выращивать под видом льна.
После разоблачения Литвиненко его преступной деятельности и срыве сделки в Англии на 3 млрд. дол., видно обнищал наркоша, дружок путинский.
События в России, той, что Путин, из фильма ужасов, где мафиози правят бал.
alcatraz 18 сентября 2018 | 20:21
danko1: Хорошо, что еще климат в России не позволяет выращивать коку.)))
Им бы всем этим озерным родиться в Колумбии бы. Их стихия.
vald_ch 18 сентября 2018 | 20:22
serjo1977: . я посею, я посею... лен-конопель...
timbuktu 18 сентября 2018 | 20:14
в барвихе появится льняное поле?
eternity88 18 сентября 2018 | 20:17
timbuktu: на гидропонике)))))
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 20:15
А где льняная, там и конопляная. Отрасль, в смысле..
anemon 18 сентября 2018 | 20:18
Где лен, там и конопля: растительные поставщики текстильных волокон. Потому наркобарон бандитского Петербурга в путинском правительстве занял пост главного по борьбе с "незаконным оборотом наркотических средств". Знакомый род деятельности.
nepeanois 18 сентября 2018 | 20:22
лен - фигня, а вот пенька - лучший бизнес для пенька!
henry52 18 сентября 2018 | 20:23
"Кому живется весело, вольготно на Руси?"