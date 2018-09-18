Минюст США открыл дело о мошенничестве в отношении компании «Тесла»
Это связано с высказываниями генерального директора «Теслы» Илона Маска, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В начале августа Маск написал, что планирует сделать компанию частной. Он рассказал, что выкупит находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку. После этого ценные бумаги подорожали на 11%, а затем в течение двух дней упали на 7%. Акционеры компании подали на Маска в суд.
Комментарии3
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:11
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
hidden 18 сентября 2018 | 20:11
Ну то есть в конечном счете подорожали на 4%? чем же акционеры недовольны))
nikmart001 18 сентября 2018 | 20:12
Да что же это происходит, тут на ЭХО все хомячки кричали за компанию Маска, а он жуликом оказался. Что теперь напишут в методичках у хомячков?