Минюст США открыл дело о мошенничестве в отношении компании «Тесла»

Это связано с высказываниями генерального директора «Теслы» Илона Маска, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В начале августа Маск написал, что планирует сделать компанию частной. Он рассказал, что выкупит находящиеся в свободном обращении акции по цене 420 долларов за штуку. После этого ценные бумаги подорожали на 11%, а затем в течение двух дней упали на 7%. Акционеры компании подали на Маска в суд.