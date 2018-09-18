Новый мэр Якутска распорядилась продать дорогие автомобили городской администрации
Новый мэр Якутска распорядилась продать дорогие автомобили городской администрации. Таким образом Сардана Авксентьева выполнила свое предвыборное обещание. Распоряжение о продаже машин представительского класса стало первым после ее назначения. Торги должны состояться до конца октября, — сообщает сайт «МБХ Медиа».
Комментарии2
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:14
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amderma 18 сентября 2018 | 20:22
...Очень удобно , счас все практикуют Trade-in...в Питере Тойота скидывает до 300 тысяч на новое авто...Мицубиси 250 тысяч...так что есть смысл избавиться от старых машин и купить новые ...со скидкой!