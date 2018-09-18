Новый мэр Якутска распорядилась продать дорогие автомобили городской администрации. Таким образом Сардана Авксентьева выполнила свое предвыборное обещание. Распоряжение о продаже машин представительского класса стало первым после ее назначения. Торги должны состояться до конца октября, — сообщает сайт «МБХ Медиа».