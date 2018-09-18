Журналист и политик из Томской области Алексей Шитик покинул Россию из-за угроз
Он запросил политическое убежище в Литве, — сообщает агентство ТВ2. Такое решение Шитик принял после получения анонимного письма с угрозой убийства. Агентство отмечает, что как политик Шитик участвовал в выборах от партии «Яблоко», а как журналист критиковал местную власть и боролся с вырубкой леса. Он говорил, что в отношении него организовали травлю. Прокуратура, по некоторым данным, решила завести на политика и журналиста уголовное дело по статье о разжигании ненависти.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
serjo1977 18 сентября 2018 | 20:13
«Достаточно будет уехать 300 интеллектуалам, и Франция превратится в страну идиотов». Блез Паскаль