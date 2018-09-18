Путин по просьбе Кадырова передал Чечне нефтяную компанию
Владимир Путин по просьбе Рамзана Кадырова передал Чечне нефтяную компанию. Подписан соответствующий указ. Речь идет о предприятии «Чеченнефтехимпром», которому принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе. В указе Путина говорится, что решение принято в целях развития промышленного производства в Чечне.
Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что инвесторы готовы вкладываться в «Чеченнефтехимпром», особенно большой интерес, по его словам, проявляют китайские и ближневосточные компании. На имущество «Чеченнефтехимпрома» также претендовала Роснефть. Кадыров уверяет, что ее интересы не задеты, — пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии9
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mikhail_spb_ 18 сентября 2018 | 20:10
Похоже, нацдилер исполняет любые кадыркины просьбы и капризы.
Может, и трон скоро отдаст ему, если попросит?
tvitov66 18 сентября 2018 | 20:13
mikhail_spb_: странно что между православным Сечиным и Кадыркиным нацЛидер выбрал мусульман ... надо присмотреться повнимательнее
astet 18 сентября 2018 | 20:15
mikhail_spb_: очевидно после передачи компании Кадырову
Россия при станет кормить Чечню?
Или наоборот по просьбе Кадырова
увеличит финансирование младшего брата Путина?
krs_sk 18 сентября 2018 | 20:17
mikhail_spb_: Ну а чем он хуже джугаша? вполне справится, россияне вообще покорные и, говорят, любят крепкую руку на себе ))
tvitov66 18 сентября 2018 | 20:10
Главное что бы Путин по просьбе Кадырова случайно не передал Чечне Россию ...
lenin3 18 сентября 2018 | 20:10
А пару российских областей вместе с крепостными Вошьдь не собирается передать Рамзанке?
nitsahon 18 сентября 2018 | 20:11
что бы такое Путину(по просьбе Кадырова) еще передать Чечне? может, независимость ?
krs_sk 18 сентября 2018 | 20:14
а крепостных? работать то кто будет )
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:16
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