Путин по просьбе Кадырова передал Чечне нефтяную компанию

Владимир Путин по просьбе Рамзана Кадырова передал Чечне нефтяную компанию. Подписан соответствующий указ. Речь идет о предприятии «Чеченнефтехимпром», которому принадлежит множество объектов нефтегазовой инфраструктуры в регионе. В указе Путина говорится, что решение принято в целях развития промышленного производства в Чечне.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что инвесторы готовы вкладываться в «Чеченнефтехимпром», особенно большой интерес, по его словам, проявляют китайские и ближневосточные компании. На имущество «Чеченнефтехимпрома» также претендовала Роснефть. Кадыров уверяет, что ее интересы не задеты, — пишет агентство «Интерфакс».