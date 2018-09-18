Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии
Об этом российский лидер говорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, — сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, что операции ВВС Израиля предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, и что вчера договоренности между странами о предотвращении опасных инцидентов не были соблюдены. Именно поэтому российский Ил-20 попал под огонь ПВО Сирии. Израиль возлагает вину на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии26
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kottigr1 18 сентября 2018 | 20:03
ИЛ-20 был сбит ракетой сирийских(читаем российских) ПВО, когда даже близко от этого места не было израильских самолетов.
Надо было Нетаньху просто посылать Путина на буй вместе со всеми его "гнилыми" предъявами.. Правильно говорила Меркель, что у Кремлевского давно уже "крыша съехала"..
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 20:05
Ну уж: это можно рассматривать как просьбу в таких случаях давить асадовскую ПВО так, чтобы уж он с гарантией молчала. В принципе Израиль вполне может откликнуться на путинскую просьбу, восприняв её именно в таком аксепте...
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 20:06
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michael_c 18 сентября 2018 | 20:09
Вообще-то , уже , более полу-века , Израиль с Сирией находятся в состоянии войны ...
danko1 18 сентября 2018 | 20:05
kottigr1: Чтобы таких ситуаций не было, надо чтобы бандит и лжец Путин вывел, как им было уже дважды сказано, опять совравши, войска российские из Сирии.
Не надо россиянам гибнуть из-за амбиций кремлевского придурка и палача Асада.
viktorova 18 сентября 2018 | 20:06
//Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций//
А иначе, что?
kottigr1 18 сентября 2018 | 20:07
viktorova: Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций
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Всё верно.. Давно бы уже Израиль задавил бы всю систему сирийских ПВО и проблем бы не было..
lenin3 18 сентября 2018 | 20:08
viktorova: как всегда,будет бомбить Воронеж...
atheist1992 18 сентября 2018 | 20:07
Странное дело, почему российские военные не дали команду асадовцам не открывать огонь?
Это легко, дело 30 секунд.
Похоже, что и попыток прекратить огонь не было, иначе российские военные обязательно бы об этом заявили.
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:20
atheist1992: viktorova: а они говорят на арабском и у них мозги не той системы
leda53 18 сентября 2018 | 20:08
kottigr1: Это уже были объяснялки для внутреннего употребления и для Асада, дабы не потерять лицо.
И чтобы лицо сохранили "профи" из МО.
astet 18 сентября 2018 | 20:10
kottigr1: надо ли слова старика Путина
понимать так,
что израильские пилоты
должны грудью закрывать российские самолёты
от ракет друга Асада? ;))))
stas12006 18 сентября 2018 | 20:04
лучше пусть назовёт свои действия и действия своих военных советников в сирии тупыми , раз сами сбили свой самолёт.
jetsam 18 сентября 2018 | 20:06
@Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных@
ух ты...
а почему адекватный ответ - запретить турецкие помидоры - не применили????
как раз - наш ответ израилю был бы почти смертельным для него...
израиль просто бы помер, если бы мы перестали покупать турецкие помидоры...
piterrr 18 сентября 2018 | 20:07
Вот так гэбистская шваль подзаборная погрозила пальчиком Израилю за убитых этой швалью 15 граждан РФ!...У этого гопника всё опять по-чекистски - "виноватыдругие"..
ura_123 18 сентября 2018 | 20:08
Сирийцы сбили российский самолёт,а ... Если в кране нет воды,значит выпила сионистская военщина!
Эх,Йосифф Давидович не дожил,уж он бы отплясал бы ” Мурку”
bokken 18 сентября 2018 | 20:10
Если я правильно понял Путина, то Израилю нужно раздолбать теперь все ракетные комплексы ПВО Асада, чтобы они не могли сбивать савейских разведчиков. Это,конечно, выполнимо. Проще было бы ,однако, не поставлять изначально савейских ракет Асаду.
pavlovsky 18 сентября 2018 | 20:11
Путин призвал Израиль, сделать так, чтобы «профессионалы» Сирийских ПВО, не сбивали «профессиональных» Российских радиоразведчиков. Как это он здорово придумал! И, сам, главное, не при делах...
idshoohov 18 сентября 2018 | 20:13
Я думаю, что в жизни всё происходит не так, как Вам показывают на учениях в России, господин Путин.
cypher 18 сентября 2018 | 20:13
cypher
18 сентября 2018 | 19:38
А Нетаньяху уже в курсе, что вчера вечером "впервые был осуществлён пуск ракеты с комплекса С-400", расположенного в Тартусе?
Об этом пишет Царьград, причем в 22:52, оговаривая, что это неофициальное сообщение
https://m.tsargrad.tv/news/nanesen-udar-po-gorodu-gde-raspolozhen-punkt-vmf-rossii_158655
Причиной были угрозы базе Хмеймим из-за атак на Латакию. Чьих атак, умалчивается))
Цимес в том, что пункт Банияс, который ближе всего к сбитому ИЛу (27 км), находится в непосредственной близости от Тартуса
А если бы оно попало в ф-16?!!...
kottigr1 18 сентября 2018 | 20:16
cypher: Фигасе.. так может пуск С-400 был очень даже удачный судя по ИЛ-20... Главное ведь что хоть куда-то попал !
manfred 18 сентября 2018 | 20:13
Суров! Прям мурашки по коже.Настоящий полковник
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:17
Проблема в том что не только С-200,но и С-400 не "видят" израильские Ф-16 .Пятикантропы дали обезьянам гранаты.У Шойгу аж глаза раскрылись,так под ним кресло закачалось
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 20:19
Вот это мужик! Жестко предъявил за жизнь своих солдат. По-мужицки призвал, твёрдо так призвал, не отвертятся теперь..
kottigr1 18 сентября 2018 | 20:22
abuvgrobu: Как турки теперь "одними помидорами не отвертятся".. ! .. наверняка ещё и морковку израильскую россиянам запретят.
gregor 18 сентября 2018 | 20:21
Путин призвал Израиль впредь не допускать ситуаций, подобных тем, что сложилась вчера в Сирии
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А то что ? А то будет как вчера .
А что было вчера .
Забрали велосипед и не отдали .