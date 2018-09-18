По случаю инаугурации Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра
По случаю инаугурации Сергея Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра. Об этом пишет «Московский комсомолец». Церемония прошла сегодня в концертном зале парка «Зарядье». Как отмечает издание, помимо чиновников и бизнесменов, были приглашены артисты, которые активно продвигали кандидатуру Собянина в соцсетях.
Комментарии24
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timbuktu 18 сентября 2018 | 19:36
клубника была от нетаньяху ,ципраса или от грудинина? )))
boooben 18 сентября 2018 | 19:40
А что, кто-то ожидал гречки с сосисками?
timbuktu 18 сентября 2018 | 19:44
boooben: а что, люди с пяти утра маялись в ожидании покушать,а от клубники на пустой желудок быстренько захочется посидеть с газеткой на унитазе )))
alcatraz 18 сентября 2018 | 19:45
А на фуршете девочки были?
Были. Газманов, Басков, Киркоров,Марков..
Короче..вся проститутская рать.
kuxxxku 18 сентября 2018 | 19:51
boooben: Да далеко Собянину до Ходора...там то черная икра с шампанским лилась рекой...
alcatraz 18 сентября 2018 | 19:54
kuxxxku: Портянки всегда были дебилами, и это факт.
Придурок ватный, вот ты мне скажи..когда нибудь Ходор занимал государственную должность?
kokeshi 18 сентября 2018 | 19:56
kuxxxku: во " времена Ходорковского" черная икра не была такой дорогой. Так что коммент в лужу.
mag_1 18 сентября 2018 | 19:37
нехило гульнули за счет москвичей!!!!!!!!
vinokur 18 сентября 2018 | 19:59
mag_1: Да может Собянин сам оплатил банкет. Где информация?
idshoohov 18 сентября 2018 | 20:05
vinokur: Откуда у него такие деньги?
vinokur 18 сентября 2018 | 20:22
idshoohov: От верблюда. А кто верблюд, догадайтесь сами.
nersesov 18 сентября 2018 | 19:39
Венедиктова забыли пригласить, козлы.
pipan 18 сентября 2018 | 19:41
Ща голодное хомячье и хохлоботы слюнями всю клавиатуру зальют !)
И только " голодающий " Сенцов ,застенчево потупил глазки ,откусил под одеялом пол ноги хамона и не глотая проглотил ! Ибо жевать нельзя - голодовка же !)
rampa 18 сентября 2018 | 19:46
pipan: а уж ты-то как рад за Собянина и иже с ним. Боярышника тяпнул, соевой колбаской закусил и дальше за работу, славить собянинскую красную икорку. )))) Ну на тебе еще 11-80 на бедность
alcatraz 18 сентября 2018 | 19:47
pipan: Ватан, а ты видимо бананы любишь? Какие предпочитаешь? Пригожинские, золотовские или ротенбергские?
stebinmaku 18 сентября 2018 | 19:42
Нужно было выйти к народу и кидать всё это в толпу..
dyymm 18 сентября 2018 | 19:42
Сенцову оставьте пару кусочков, ироды!
yralez 18 сентября 2018 | 19:44
Это старая добрая традиция власти.
Не изменили ей и в блокаду Ленинграда.......тоже начальники жрали икру , а их жены скупали за бесценок картины
yuriykyvich 18 сентября 2018 | 19:46
Ну и ЧТО ТАКОЕ? Этому МУДАКУ-ОЛЕНЕВОДУ, Сам Утин Лавры Вручил, и Вы еще чем-то удивляетесь, лопайте на здоровье
nata_roo 18 сентября 2018 | 19:47
Бедное мое народонаселение! Считает красную икру, крабов, свежую клубнику и отечественную а-ля фуа-гра чем-то сверхъестественным, продуктом высшей касты...
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:50
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
sasass 18 сентября 2018 | 20:02
Ну и и дела ! Концертный зал превратили в столовку ...
sadda 18 сентября 2018 | 20:06
Чтоб подавились, путинское отродье....
bond000007 18 сентября 2018 | 20:09
— Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! —
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора. .