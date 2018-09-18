По случаю инаугурации Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра

По случаю инаугурации Сергея Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра. Об этом пишет «Московский комсомолец». Церемония прошла сегодня в концертном зале парка «Зарядье». Как отмечает издание, помимо чиновников и бизнесменов, были приглашены артисты, которые активно продвигали кандидатуру Собянина в соцсетях.