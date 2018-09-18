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19:32, 18 сентября 2018

По случаю инаугурации Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра

По случаю инаугурации Сергея Собянина устроили фуршет с красной икрой, крабами, свежей клубникой и фуа-гра. Об этом пишет «Московский комсомолец». Церемония прошла сегодня в концертном зале парка «Зарядье». Как отмечает издание, помимо чиновников и бизнесменов, были приглашены артисты, которые активно продвигали кандидатуру Собянина в соцсетях.

Комментарии

24

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timbuktu 18 сентября 2018 | 19:36

клубника была от нетаньяху ,ципраса или от грудинина? )))

boooben 18 сентября 2018 | 19:40

А что, кто-то ожидал гречки с сосисками?

timbuktu 18 сентября 2018 | 19:44

boooben: а что, люди с пяти утра маялись в ожидании покушать,а от клубники на пустой желудок быстренько захочется посидеть с газеткой на унитазе )))

alcatraz 18 сентября 2018 | 19:45

А на фуршете девочки были?
Были. Газманов, Басков, Киркоров,Марков..
Короче..вся проститутская рать.

kuxxxku 18 сентября 2018 | 19:51

boooben: Да далеко Собянину до Ходора...там то черная икра с шампанским лилась рекой...

alcatraz 18 сентября 2018 | 19:54

kuxxxku: Портянки всегда были дебилами, и это факт.
Придурок ватный, вот ты мне скажи..когда нибудь Ходор занимал государственную должность?

kokeshi 18 сентября 2018 | 19:56

kuxxxku: во " времена Ходорковского" черная икра не была такой дорогой. Так что коммент в лужу.

mag_1 18 сентября 2018 | 19:37

нехило гульнули за счет москвичей!!!!!!!!

vinokur 18 сентября 2018 | 19:59

mag_1: Да может Собянин сам оплатил банкет. Где информация?

idshoohov 18 сентября 2018 | 20:05

vinokur: Откуда у него такие деньги?

vinokur 18 сентября 2018 | 20:22

idshoohov: От верблюда. А кто верблюд, догадайтесь сами.

nersesov 18 сентября 2018 | 19:39

Венедиктова забыли пригласить, козлы.

pipan 18 сентября 2018 | 19:41

Ща голодное хомячье и хохлоботы слюнями всю клавиатуру зальют !)
И только " голодающий " Сенцов ,застенчево потупил глазки ,откусил под одеялом пол ноги хамона и не глотая проглотил ! Ибо жевать нельзя - голодовка же !)

rampa 18 сентября 2018 | 19:46

pipan: а уж ты-то как рад за Собянина и иже с ним. Боярышника тяпнул, соевой колбаской закусил и дальше за работу, славить собянинскую красную икорку. )))) Ну на тебе еще 11-80 на бедность

alcatraz 18 сентября 2018 | 19:47

pipan: Ватан, а ты видимо бананы любишь? Какие предпочитаешь? Пригожинские, золотовские или ротенбергские?

(комментарий скрыт)

stebinmaku 18 сентября 2018 | 19:42

Нужно было выйти к народу и кидать всё это в толпу..

dyymm 18 сентября 2018 | 19:42

Сенцову оставьте пару кусочков, ироды!

yralez 18 сентября 2018 | 19:44

Это старая добрая традиция власти.
Не изменили ей и в блокаду Ленинграда.......тоже начальники жрали икру , а их жены скупали за бесценок картины

yuriykyvich 18 сентября 2018 | 19:46

Ну и ЧТО ТАКОЕ? Этому МУДАКУ-ОЛЕНЕВОДУ, Сам Утин Лавры Вручил, и Вы еще чем-то удивляетесь, лопайте на здоровье

nata_roo 18 сентября 2018 | 19:47

Бедное мое народонаселение! Считает красную икру, крабов, свежую клубнику и отечественную а-ля фуа-гра чем-то сверхъестественным, продуктом высшей касты...

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:50

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

sasass 18 сентября 2018 | 20:02

Ну и и дела ! Концертный зал превратили в столовку ...

sadda 18 сентября 2018 | 20:06

Чтоб подавились, путинское отродье....

bond000007 18 сентября 2018 | 20:09

— Не дождётся продуктов российский народ,
Уничтожить их всех без разбора! —
Возвестил фуагрою измазанный рот
Представителя Сельхознадзора. .

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