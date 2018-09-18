СК на стал добиваться ареста высокопоставленных офицеров ФСО, обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд рублей
Следственный комитет на стал добиваться ареста высокопоставленных офицеров ФСО, обвиняемых по делу о хищении на полтора миллиарда рублей. Деньги пропали при строительстве объектов на территории резиденции президента. Помимо двух сотрудников ФСО по делу проходят еще несколько человек. Одному из них сегодня продлили арест. Еще двум обвиняемым, которые признали вину и заключили сделку со следствием, изменили меру пресечения – их перевели из-под стражи под домашний арест, — сообщает РБК.
Комментарии15
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tv_victim 18 сентября 2018 | 19:35
"Дуэль! Только дуэль"!
"Тот самый Мюнхаузен". Фильм.
alcatraz 18 сентября 2018 | 19:39
В этом государстве есть кто не ворует?
Золотов: Есть.....я .
А, что вы не воруете?
Золотов: Капусту.Я ее только рублю.
)))
osj99 18 сентября 2018 | 19:46
alcatraz: Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет.
(с)
danko1 18 сентября 2018 | 20:02
osj99: Бандиты и воры во власти.
Бандиты и воры их охраняют и обслуживают.
Пропащая страна, когда путинская ОПГ безнаказанно всё грабит и уничтожает.
sapienti_sat 18 сентября 2018 | 19:38
К награде представят.
klukvik 18 сентября 2018 | 19:39
"на стал добиваться" - таджик писал?
cromwel 18 сентября 2018 | 19:41
klukvik: нет, еврей
anemon 18 сентября 2018 | 20:02
cromwel: Евреи - русские писатели и ученые с мировым именем, еврей - советский и российский лингвист, автор многочисленных трудов по русскому языку Розенталь. Но на каких помойках нашел пригожин своих приверженцев русского мира?
vik_tor 18 сентября 2018 | 19:39
Хоть это и сукин сын, но это "свой" сукин сын.
croaker 18 сентября 2018 | 19:45
Своим можно, для того и приближены. Плата за верность.
yralez 18 сентября 2018 | 19:53
Тут потерпевшего нет.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:53
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
vinokur 18 сентября 2018 | 20:05
Ну, украли, и что? Это же не пацаны из "Нового величия", чтобы сразу сажать.
sasass 18 сентября 2018 | 20:08
Театральное дело и резидентское дело не сопоставимы по масштабам хищений , но подход к ним совсем иной ...
bond000007 18 сентября 2018 | 20:16
СК,ФСО, 1,5 млрд рублей , всё дальше можно не читать . Дальше будет так : прижали, поделились, отпустили.