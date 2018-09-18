СК на стал добиваться ареста высокопоставленных офицеров ФСО, обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Следственный комитет на стал добиваться ареста высокопоставленных офицеров ФСО, обвиняемых по делу о хищении на полтора миллиарда рублей. Деньги пропали при строительстве объектов на территории резиденции президента. Помимо двух сотрудников ФСО по делу проходят еще несколько человек. Одному из них сегодня продлили арест. Еще двум обвиняемым, которые признали вину и заключили сделку со следствием, изменили меру пресечения – их перевели из-под стражи под домашний арест, — сообщает РБК.