Сотрудники Росгвардии на границе Чечни и Ингушетии застрелили трех предполагаемых боевиков

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, это произошло вечером 16-го сентября. На месте боестолкновения нашли самодельное взрывное устройство, автоматы Калашникова и гранаты. По данным, которые приводит «Кавказский узел», двое из трех предполагаемых боевиков принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Официальных сообщений об убийстве трех человек не поступало.