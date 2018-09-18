Сотрудники Росгвардии на границе Чечни и Ингушетии застрелили трех предполагаемых боевиков
Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, это произошло вечером 16-го сентября. На месте боестолкновения нашли самодельное взрывное устройство, автоматы Калашникова и гранаты. По данным, которые приводит «Кавказский узел», двое из трех предполагаемых боевиков принимали участие в боевых действиях в Сирии.
Официальных сообщений об убийстве трех человек не поступало.
Комментарии13
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timbuktu 18 сентября 2018 | 19:41
возможно,эти трое несли капусту по 15 рублей за кило.а не по сорок?
gordy 18 сентября 2018 | 19:57
"...на границе Чечни и Ингушетии застрелили трех предполагаемых боевиков"
Предположение не подтвердилось?
kottigr1 18 сентября 2018 | 19:42
Кадыровцев завалили ? Похоже скоро в Чечне зажжется..
klukvik 18 сентября 2018 | 19:44
"предполагаемых боевиков" - т..е. не точно
antiboh 18 сентября 2018 | 20:09
klukvik: т.е. так можно любого пришить,а потом выяснять..
peresvet73 18 сентября 2018 | 19:45
Кадыровцы прикрывающиеся службой в Росгвардии с кем-то свели счёты
kryimzdick 18 сентября 2018 | 19:47
овцу не поделили
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:55
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anemon 18 сентября 2018 | 19:55
А без расстрела выяснить личности - не было никакой возможности? И будут ли разбираться о правомочности применения боевого оружия? Нам через час объявляют, что это боевики. А, может это студенты были, несогласные с режимом путина - кадырова?
junona 18 сентября 2018 | 20:15
anemon: стреляют всех, кто под руку подвернётся, а потом объявляют, что убили боевиков. Не повезло родиться чеченцем в путинской России
yralez 18 сентября 2018 | 19:55
Там Рамдыров новую границу Чечни устанавливает, забыли что ли ?
Местные жители не знали.
demosua 18 сентября 2018 | 19:56
Кого убили ещё не ясно... Может быть "боевиков"...
"двое из трех предполагаемых боевиков принимали участие в боевых действиях в Сирии" - интересно, на чьей стороне?
sasass 18 сентября 2018 | 20:11
Для сочных отбивных , видимо , это сделали...