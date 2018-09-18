Москва расценила как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля

Об этом говорится в заявлении российского МИДа. Там также отмечается, что будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни российских военных в Сирии. В Москве утверждают, что в результате действий Израиля российский самолет Ил-20 был поставлен под удар сирийских ПВО, что привело к крушению и гибели 15 человек. Израиль возлагает ответственность на сирийского лидера Башара Асада.