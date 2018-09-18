Москва расценила как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля
Об этом говорится в заявлении российского МИДа. Там также отмечается, что будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни российских военных в Сирии. В Москве утверждают, что в результате действий Израиля российский самолет Ил-20 был поставлен под удар сирийских ПВО, что привело к крушению и гибели 15 человек. Израиль возлагает ответственность на сирийского лидера Башара Асада.
Комментарии34
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:34
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
jjuddgge_ddrredd 18 сентября 2018 | 19:37
Вывешу свой вчерашний коммент, который не устарел и даже опередил время...
Смотрел какой-то эфир по какому-то каналу Зомбоящика на прошлой неделе, там "эксперты", а на самом деле платные Сурковские клоуны, возбуждённо обещали, мол вот, скоро ударим по Итлибу и всех террористов в землю закопаем...
И?
Трамп в твиттере однозначно заявил, если Путя что-то надумает сотворить в Итлибе, то это будет Красная Линия, и будет такой Ад и Израиль для России, лучше и не мечтать.
Затем, утечки из Пентагона в СМИ, где говорилось, что Армия США готова к прямому столкновению с русскими войсками в Сирии.
И, памятуя о том, как легко Армия Великой Америки 300 поварских вагнеровцев в землю зарыла, а Путя только утёрся...
Короче, пользуясь вокабуляром реднеков - "Путя засцал".
Наш любимый и боготворимый Путя (есть Путя - есть Россия, нет его - и России конец) - понтовщик.
Все это давно на Западе поняли, и теперь о него вытирает ноги каждый, кому не лень. Эрдоган сбил самолётик наш, и лучший друг Пути, например.
Хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 18 сентября 2018 | 19:39
jjuddgge_ddrredd:
Наблюдая за всеми этими событиями (отказ от операции в Итлибе и реакция Пути на сбитый саолёт), Я вот такую картинку вижу, попытаюсь вербально её нарисовать...
О Путю вытерли ноги, предварительно надавав ему по шее.
И сказали ему: "Если кто тебя обидит - смело жалуйся нам, не стесняйся. Придём и добавим"
Путя расчувствовался, улыбнулся, сказал "спасибо" Израилю и Америке, и ушёл опять в астрал.
Лавров посмотрел на Путю и пробормотал тихо: "Дебилы, бля"...
Чем всё закончится и чем всё успокоятся.
МИД России выразит протест Израилю и глубокую озабоченность.
Пригрозят дать адекватный ответ. Типа, как в случае убийства Захарченко, а до этого Мотороллы и Гиви, а до этого Мозгового (хотя кто ликвидировал их - большой вопрос)....
Путя в Кремле вручит награды Героев России, посмертно, семьям погибших. И что более актуально, выплатит по 2 млн рэ.
В местных Мухосрансках дадут квартиры семьям погибших.
Все будут аплодировать, аплодировать. а Путя через пару месяцев опять в Сочи будет обниматься с Израильским Лидером. Как с Эрдоганом, всё это уже проходили...хе-хе.
sedoff 18 сентября 2018 | 19:45
Смоделируем простую бытовую ситуацию. Живёте вы себе, в своей квартире, всё хорошо, но вот соседи вам достались буйные, алкаши и бузотёры.
И вот происходит у них недельная пьянка, с криками, матами, громкой музыкой, битьём посуды и физиономий. И днём и ночью. Выспаться вам не дают и, вообще, жить мешают.
Наконец вы не можете больше этого терпеть и идёте туда, чтобы сказать пару ласковых, а может и дать соседу в морду, дабы прекратить этот праздник жизни.
Но, сосед он же буйный, он за нож хватается! Только в пьяном окосении режет этим ножом не вас, а своего , такого же косого, как он, гостя. Наповал режет, наглухо, насмерть.
И вот вопрос? Кто виноват в убийстве? Вы и виноваты!!!
Почему? А это не у меня спрашивайте, а у российского министерства обороны.
ura_123 18 сентября 2018 | 19:48
jjuddgge_ddrredd: Латынина,ты что-ли?
tks 18 сентября 2018 | 19:44
yulyatsikina: Вам - в ГосДурку, мадам-с.
ura_123 18 сентября 2018 | 19:50
tks: Тем более что место Поклонской освобождается от носительницы духовности)))
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 19:34
Говорящая лошадь решила поддержать имидж России как обезьяны с гранатой...
Хутинская банда должна идти на пуй.
splin2 18 сентября 2018 | 19:42
luger_max_otto: Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля для объяснения дезы, которой снабжают Путина мидаки из МИДа и м*даки из МО РФ
kottigr1 18 сентября 2018 | 19:46
luger_max_otto: ИЛ-20 был сбит ракетой сирийских(читаем российских) ПВО, когда даже близко от этого места не было израильских самолетов.
Надо было Нетаньху просто посылать Путина на буй вместе со всеми его "гнилыми" предъявами..
seryj_wolk 18 сентября 2018 | 20:04
kottigr1: Зато в отличие от израильтян ответственные и дружественные действия продемонстрировала сирийская ПВО, руководимая героическими рфиками!
andy66 18 сентября 2018 | 19:40
Израильские пилоты уворачиваются от российских ракет - а это нечестно!
Они должны снизить скорость и подождать!
katzman 18 сентября 2018 | 19:42
То есть, действия Сирии ответственные и дружественные, а Израиля - нет.
pipka 18 сентября 2018 | 19:47
katzman: именно так. Евреев туда никто не звал, они бомбят чужую страну. Ты думаешь это нормально?
kottigr1 18 сентября 2018 | 19:53
pipka: Евреи воюют с Сирией, после того как она напала на Израиль. Две страны официально находятся в состоянии войны.
Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля в 1948, Шестидневная война в 1967 и Война Судного дня в 1973 году, а также позже были вовлечены в Гражданскую войну в Ливане и в Ливанскую войну 1982 года. В остальное время соблюдалось перемирие. Время от времени делались безуспешные попытки достичь мира между соседними государствами.
Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.
А теперь расскажите какого рожна там забыла РФ ?
vpu2011 18 сентября 2018 | 19:46
Не то что росея, чей ИЛ-20 дружественно и ответственно наводил сирийские ракеты на израильские самолёты.
piterrr 18 сентября 2018 | 19:47
История о том, как гопник приблатнённый убил ещё 15 граждан РФ!...Кладбище окурка всё разрастается и разрастается..
tks 18 сентября 2018 | 19:47
Самолет - российский. ПВО - сирийские. Техника - и самолет, и ПВО отечественного производства. В инструкторах и советниках у сирийцев - российские военные. При чем тут Израиль?
tks 18 сентября 2018 | 19:49
P.S. Сказки про "маневры израильской военщины" это аналитика ясельного уровня.
Хотя, путорашки и это схавают.
kp6ic 18 сентября 2018 | 19:47
и? опять помидорами и огурцами ограничимся?
mahnozlukka 18 сентября 2018 | 19:50
kp6ic: номер у ракеты тот самый что озвучил на днях МО РФ
danmestari 18 сентября 2018 | 19:51
Тель-Авив прямо обоср.лся от таких грозных заявлений Москвы. А россиянским воеводам, чем учить сирийских бандитов владеть устаревшим вооружением, неплохо бы самим поучиться воевать у Израиля. Если так зудит, что охота влезть в любую заварушку, но нужно хотя бы уметь это делать. Мне даже страшно подумать, что будет с РФ, если, не дай Бог, конашенкову с шойгу придется защищать страну от реальной угрозы, а не удовлетворять идиотские амбиции своего полувыжившего из ума хозяина.
vanvincle 18 сентября 2018 | 19:52
Мир в очередной раз встал у черты за которой ядерный армагеддец! А вы, зубоскалы, радуетесь. Да, России в Сирии делать нечего. Путин ради кошельков своих братанов-подельников заставляет Россию качаться на краю бездны. Согласен.
Но у медали две стороны. Кто мне подскажет, какого там святая Пиндосия забыла? Вот и выходит там такие же дебилы, как и кремлёвские толстобрюхи. Такие же скоты, готовые ради бабла удавить пол-земного шара.
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 19:55
Скоро такими темпами увидим "четыре израильские ракеты отклонились от курса из за работы сирийских средств радиоэлектронной борьбы и случайно поразили аэродром Хмеймим. Россия понимает что это трагическая случайность и уважает своих партнеров и их интересы."
ramses333 18 сентября 2018 | 19:56
Мария Захарова - это Конашенков в юбке. Конашенков - это Мария Захарова в генеральском мундире.
len56 18 сентября 2018 | 20:01
почему российская ракета не видит российский самолёт? рекбус.кроксворд...
МО России должно взять вину на себя за такую хрень,а министр обороны должен пустить себе пулю в лоб....Но это разве офицер? Будет как ни в чём не бывало ходить в золотой фуражке,дебил...
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:01
Ватаны могут только безвиз в Израиль закрыть.А С-400 опасны только для кукурузников
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:04
Тамбовкого Пахана израильтяне ткнули мордой в иранское дерьмо.Если надо то и ишо можно
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:06
А чего Путин хотел?Его Шойгу раздал гранаты обезьянам.Как Стрелков в Луганске
lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:08
Конашенков сейчас в прямом эфире признался что С-200 просто напросто не видит израильские истребители
krs_sk 18 сентября 2018 | 20:08
Как там говорится в основной книге рабов - ударили с одной стороны, подставь другую... и главное покорно ))
o_smirnov 18 сентября 2018 | 20:09
Недружественный и даже враждебный Израиль, не сделавший ни одного выстрела по российским солдатам, виноват в том, что вскормлённый нами лучший друг и любимый товарищ Асад убивает наших военных???
wojskowy Марек Качоровски 18 сентября 2018 | 20:10
Новая версия, которую озвучил канал Россия 24, ссылаясь на мнения крупного эксперта, который заявил, что ракета просто выбрала цель большой массы. Итак начнём сначала: Оператор системы ПВО прекрасно видит заходящий на посадку ИЛ 20, вдруг рядом появляется ещё одна цел, при чём на экране отчётливо видно, что она значительно меньше. Система "свой чужой" на ИЛ 20 отвечает на сигнал локатора "свой", вторая цель не отвечает, значит "чужой" оператор даёт команду на пуск ракеты, естественно ракета настроена на поражении цели, которая не даёт сигнал "свой", но по словам эксперта, если цели находятся близко друг от друга, то ракета выбирает цель большой массы. А теперь эксперт пусть ответит, на выбор три ответа; 1 Такой программы в ракете нет и не может быть. 2 Что есть такая программа, но об этом не знал оператор станции ПВО 3. Оператор знал, но умышленно сбил ИЛ 20. Какой бы ни был ответ, налицо разгильдяйство и полный непрофессионализм. Ну понятно, что если союзник сбивает твой самолёт, то это на грани идиотизма. Что делают в таких случаях или признают ошибки или стараются свалить на кого угодно, естественно Израиль самый подходящий клиент. Только вот ответить этому клиенту по полной программе не получится, ответа придёт от США и НАТО. Остаётся только ввести запрет на поставки картошки и морковки
cypher 18 сентября 2018 | 20:10
cypher
18 сентября 2018 | 19:38
А Нетаньяху уже в курсе, что вчера вечером "впервые был осуществлён пуск ракеты с комплекса С-400", расположенного в Тартусе?
Об этом пишет Царьград, причем в 22:52, оговаривая, что это неофициальное сообщение
https://m.tsargrad.tv/news/nanesen-udar-po-gorodu-gde-raspolozhen-punkt-vmf-rossii_158655
Причиной были угрозы базе Хмеймим из-за атак на Латакию. Чьих атак, умалчивается))
Цимес в том, что пункт Банияс, который ближе всего к сбитому ИЛу (27 км), находится в непосредственной близости от Тартуса
А если бы оно попало в ф-16?!!...