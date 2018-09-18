Z Архив новостей новости
5 34 6 2754
19:30, 18 сентября 2018

Москва расценила как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля

Об этом говорится в заявлении российского МИДа. Там также отмечается, что будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни российских военных в Сирии. В Москве утверждают, что в результате действий Израиля российский самолет Ил-20 был поставлен под удар сирийских ПВО, что привело к крушению и гибели 15 человек. Израиль возлагает ответственность на сирийского лидера Башара Асада.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:34

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

jjuddgge_ddrredd 18 сентября 2018 | 19:37

Вывешу свой вчерашний коммент, который не устарел и даже опередил время...

Смотрел какой-то эфир по какому-то каналу Зомбоящика на прошлой неделе, там "эксперты", а на самом деле платные Сурковские клоуны, возбуждённо обещали, мол вот, скоро ударим по Итлибу и всех террористов в землю закопаем...
И?
Трамп в твиттере однозначно заявил, если Путя что-то надумает сотворить в Итлибе, то это будет Красная Линия, и будет такой Ад и Израиль для России, лучше и не мечтать.
Затем, утечки из Пентагона в СМИ, где говорилось, что Армия США готова к прямому столкновению с русскими войсками в Сирии.
И, памятуя о том, как легко Армия Великой Америки 300 поварских вагнеровцев в землю зарыла, а Путя только утёрся...
Короче, пользуясь вокабуляром реднеков - "Путя засцал".
Наш любимый и боготворимый Путя (есть Путя - есть Россия, нет его - и России конец) - понтовщик.
Все это давно на Западе поняли, и теперь о него вытирает ноги каждый, кому не лень. Эрдоган сбил самолётик наш, и лучший друг Пути, например.
Хе-хе.

jjuddgge_ddrredd 18 сентября 2018 | 19:39

jjuddgge_ddrredd:
Наблюдая за всеми этими событиями (отказ от операции в Итлибе и реакция Пути на сбитый саолёт), Я вот такую картинку вижу, попытаюсь вербально её нарисовать...

О Путю вытерли ноги, предварительно надавав ему по шее.
И сказали ему: "Если кто тебя обидит - смело жалуйся нам, не стесняйся. Придём и добавим"
Путя расчувствовался, улыбнулся, сказал "спасибо" Израилю и Америке, и ушёл опять в астрал.
Лавров посмотрел на Путю и пробормотал тихо: "Дебилы, бля"...

Чем всё закончится и чем всё успокоятся.
МИД России выразит протест Израилю и глубокую озабоченность.
Пригрозят дать адекватный ответ. Типа, как в случае убийства Захарченко, а до этого Мотороллы и Гиви, а до этого Мозгового (хотя кто ликвидировал их - большой вопрос)....
Путя в Кремле вручит награды Героев России, посмертно, семьям погибших. И что более актуально, выплатит по 2 млн рэ.
В местных Мухосрансках дадут квартиры семьям погибших.
Все будут аплодировать, аплодировать. а Путя через пару месяцев опять в Сочи будет обниматься с Израильским Лидером. Как с Эрдоганом, всё это уже проходили...хе-хе.

sedoff 18 сентября 2018 | 19:45

Смоделируем простую бытовую ситуацию. Живёте вы себе, в своей квартире, всё хорошо, но вот соседи вам достались буйные, алкаши и бузотёры.
И вот происходит у них недельная пьянка, с криками, матами, громкой музыкой, битьём посуды и физиономий. И днём и ночью. Выспаться вам не дают и, вообще, жить мешают.
Наконец вы не можете больше этого терпеть и идёте туда, чтобы сказать пару ласковых, а может и дать соседу в морду, дабы прекратить этот праздник жизни.
Но, сосед он же буйный, он за нож хватается! Только в пьяном окосении режет этим ножом не вас, а своего , такого же косого, как он, гостя. Наповал режет, наглухо, насмерть.

И вот вопрос? Кто виноват в убийстве? Вы и виноваты!!!

Почему? А это не у меня спрашивайте, а у российского министерства обороны.

ura_123 18 сентября 2018 | 19:48

jjuddgge_ddrredd: Латынина,ты что-ли?

tks 18 сентября 2018 | 19:44

yulyatsikina: Вам - в ГосДурку, мадам-с.

ura_123 18 сентября 2018 | 19:50

tks: Тем более что место Поклонской освобождается от носительницы духовности)))

luger_max_otto 18 сентября 2018 | 19:34

Говорящая лошадь решила поддержать имидж России как обезьяны с гранатой...
Хутинская банда должна идти на пуй.

splin2 18 сентября 2018 | 19:42

luger_max_otto: Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля для объяснения дезы, которой снабжают Путина мидаки из МИДа и м*даки из МО РФ

kottigr1 18 сентября 2018 | 19:46

luger_max_otto: ИЛ-20 был сбит ракетой сирийских(читаем российских) ПВО, когда даже близко от этого места не было израильских самолетов.
Надо было Нетаньху просто посылать Путина на буй вместе со всеми его "гнилыми" предъявами..

seryj_wolk 18 сентября 2018 | 20:04

kottigr1: Зато в отличие от израильтян ответственные и дружественные действия продемонстрировала сирийская ПВО, руководимая героическими рфиками!

andy66 18 сентября 2018 | 19:40

Израильские пилоты уворачиваются от российских ракет - а это нечестно!
Они должны снизить скорость и подождать!

katzman 18 сентября 2018 | 19:42

То есть, действия Сирии ответственные и дружественные, а Израиля - нет.

pipka 18 сентября 2018 | 19:47

katzman: именно так. Евреев туда никто не звал, они бомбят чужую страну. Ты думаешь это нормально?

kottigr1 18 сентября 2018 | 19:53

pipka: Евреи воюют с Сирией, после того как она напала на Израиль. Две страны официально находятся в состоянии войны.
Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля в 1948, Шестидневная война в 1967 и Война Судного дня в 1973 году, а также позже были вовлечены в Гражданскую войну в Ливане и в Ливанскую войну 1982 года. В остальное время соблюдалось перемирие. Время от времени делались безуспешные попытки достичь мира между соседними государствами.
Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века.

А теперь расскажите какого рожна там забыла РФ ?

vpu2011 18 сентября 2018 | 19:46

Не то что росея, чей ИЛ-20 дружественно и ответственно наводил сирийские ракеты на израильские самолёты.

piterrr 18 сентября 2018 | 19:47

История о том, как гопник приблатнённый убил ещё 15 граждан РФ!...Кладбище окурка всё разрастается и разрастается..

tks 18 сентября 2018 | 19:47

Самолет - российский. ПВО - сирийские. Техника - и самолет, и ПВО отечественного производства. В инструкторах и советниках у сирийцев - российские военные. При чем тут Израиль?

tks 18 сентября 2018 | 19:49

P.S. Сказки про "маневры израильской военщины" это аналитика ясельного уровня.
Хотя, путорашки и это схавают.

kp6ic 18 сентября 2018 | 19:47

и? опять помидорами и огурцами ограничимся?

mahnozlukka 18 сентября 2018 | 19:50

kp6ic: номер у ракеты тот самый что озвучил на днях МО РФ

danmestari 18 сентября 2018 | 19:51

Тель-Авив прямо обоср.лся от таких грозных заявлений Москвы. А россиянским воеводам, чем учить сирийских бандитов владеть устаревшим вооружением, неплохо бы самим поучиться воевать у Израиля. Если так зудит, что охота влезть в любую заварушку, но нужно хотя бы уметь это делать. Мне даже страшно подумать, что будет с РФ, если, не дай Бог, конашенкову с шойгу придется защищать страну от реальной угрозы, а не удовлетворять идиотские амбиции своего полувыжившего из ума хозяина.

vanvincle 18 сентября 2018 | 19:52

Мир в очередной раз встал у черты за которой ядерный армагеддец! А вы, зубоскалы, радуетесь. Да, России в Сирии делать нечего. Путин ради кошельков своих братанов-подельников заставляет Россию качаться на краю бездны. Согласен.
Но у медали две стороны. Кто мне подскажет, какого там святая Пиндосия забыла? Вот и выходит там такие же дебилы, как и кремлёвские толстобрюхи. Такие же скоты, готовые ради бабла удавить пол-земного шара.

abuvgrobu 18 сентября 2018 | 19:55

Скоро такими темпами увидим "четыре израильские ракеты отклонились от курса из за работы сирийских средств радиоэлектронной борьбы и случайно поразили аэродром Хмеймим. Россия понимает что это трагическая случайность и уважает своих партнеров и их интересы."

ramses333 18 сентября 2018 | 19:56

Мария Захарова - это Конашенков в юбке. Конашенков - это Мария Захарова в генеральском мундире.

len56 18 сентября 2018 | 20:01

почему российская ракета не видит российский самолёт? рекбус.кроксворд...
МО России должно взять вину на себя за такую хрень,а министр обороны должен пустить себе пулю в лоб....Но это разве офицер? Будет как ни в чём не бывало ходить в золотой фуражке,дебил...

(комментарий скрыт)

lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:01

Ватаны могут только безвиз в Израиль закрыть.А С-400 опасны только для кукурузников

lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:04

Тамбовкого Пахана израильтяне ткнули мордой в иранское дерьмо.Если надо то и ишо можно

lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:06

А чего Путин хотел?Его Шойгу раздал гранаты обезьянам.Как Стрелков в Луганске

lelikhaifski 18 сентября 2018 | 20:08

Конашенков сейчас в прямом эфире признался что С-200 просто напросто не видит израильские истребители

krs_sk 18 сентября 2018 | 20:08

Как там говорится в основной книге рабов - ударили с одной стороны, подставь другую... и главное покорно ))

o_smirnov 18 сентября 2018 | 20:09

Недружественный и даже враждебный Израиль, не сделавший ни одного выстрела по российским солдатам, виноват в том, что вскормлённый нами лучший друг и любимый товарищ Асад убивает наших военных???

wojskowy Марек Качоровски 18 сентября 2018 | 20:10

Новая версия, которую озвучил канал Россия 24, ссылаясь на мнения крупного эксперта, который заявил, что ракета просто выбрала цель большой массы. Итак начнём сначала: Оператор системы ПВО прекрасно видит заходящий на посадку ИЛ 20, вдруг рядом появляется ещё одна цел, при чём на экране отчётливо видно, что она значительно меньше. Система "свой чужой" на ИЛ 20 отвечает на сигнал локатора "свой", вторая цель не отвечает, значит "чужой" оператор даёт команду на пуск ракеты, естественно ракета настроена на поражении цели, которая не даёт сигнал "свой", но по словам эксперта, если цели находятся близко друг от друга, то ракета выбирает цель большой массы. А теперь эксперт пусть ответит, на выбор три ответа; 1 Такой программы в ракете нет и не может быть. 2 Что есть такая программа, но об этом не знал оператор станции ПВО 3. Оператор знал, но умышленно сбил ИЛ 20. Какой бы ни был ответ, налицо разгильдяйство и полный непрофессионализм. Ну понятно, что если союзник сбивает твой самолёт, то это на грани идиотизма. Что делают в таких случаях или признают ошибки или стараются свалить на кого угодно, естественно Израиль самый подходящий клиент. Только вот ответить этому клиенту по полной программе не получится, ответа придёт от США и НАТО. Остаётся только ввести запрет на поставки картошки и морковки

cypher 18 сентября 2018 | 20:10

cypher
18 сентября 2018 | 19:38
А Нетаньяху уже в курсе, что вчера вечером "впервые был осуществлён пуск ракеты с комплекса С-400", расположенного в Тартусе?
Об этом пишет Царьград, причем в 22:52, оговаривая, что это неофициальное сообщение
https://m.tsargrad.tv/news/nanesen-udar-po-gorodu-gde-raspolozhen-punkt-vmf-rossii_158655
Причиной были угрозы базе Хмеймим из-за атак на Латакию. Чьих атак, умалчивается))

Цимес в том, что пункт Банияс, который ближе всего к сбитому ИЛу (27 км), находится в непосредственной близости от Тартуса

А если бы оно попало в ф-16?!!...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 138 6 12623 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 613 6 67423 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Новости

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии…

5 92 6 10565
Новости

Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все Они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, — сказал президент…

5 107 6 12774
Новости

Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО Об этом говорится в официальном сообщении израильской армии…

5 55 6 6595
Новости

В Средиземном море пока не удалось обнаружить российский самолёт Ил-20 с 14 военными Он пропал накануне вечером…

5 55 6 6716
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 72 6 8786 16:43
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Новости

Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии Всю ответственность за инцидент ЦАХАЛ возлагает на Дамаск…

5 68 6 8375
Новости

Париж отрицает свою причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20 Израиль ситуацию не комментирует…

5 60 6 7410
Новости

Израиль сожалеет о крушении Ил-20 над Средиземным морем и готов делиться с Россией информацией, касающейся инцидента Об этом говорится в заявлении израильской армии…

5 94 6 11700
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23425 13.09
Kармия, путин, события
Новости

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Минобороны РФ обвиняют Израиль Опасная ситуация сложилась неслучайно, — утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков…

5 96 6 12513
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 116 6 15301 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Новости

Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии В результате инцидента погибли 15 военнослужащих…

5 73 6 9694
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 53 6 7264 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Новости

Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО…

5 134 6 18318

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…

5 324 6 81210
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 195601 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 133 6 41033 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 432 6 337283 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 181756 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7271893
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3663685

Сегодня в эфире