"Верховная Рада Украины предложила кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира"

Верховная Рада Украины предложила кандидатуру Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии, на Нобелевскую премию мира. Он этого более чем заслуживает, — сказал, в частности, депутат Иван Крулько.

Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20-ти годам лишения свободы, 128-й день держит голодовку, добиваясь освобождения украинских политзаключенных в России.