Верховная Рада Украины предложила кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира
Верховная Рада Украины предложила кандидатуру Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии, на Нобелевскую премию мира. Он этого более чем заслуживает, — сказал, в частности, депутат Иван Крулько.
Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке терактов в Крыму и приговорили к 20-ти годам лишения свободы, 128-й день держит голодовку, добиваясь освобождения украинских политзаключенных в России.
Комментарии13
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testmeter 18 сентября 2018 | 19:12
Вообще-то, это предложение лауреата Нобелевской премии мира Лех Валенса. На Нобелевку могут выдвигать только лауреаты и специально уполномоченные организации. А Верховна Рада только поддержала это выдвижение и приняла официальное обращение к Нобелевскому комитету.
Это так, для информации...
sokal123 18 сентября 2018 | 19:20
Достойный кандидат на Нобелевскую премию.
vsokolov 18 сентября 2018 | 19:20
Он ее заслужил тем, что хотел взорвать памятник в Крыму?
cromwel 18 сентября 2018 | 19:20
Да сразу на "оскар" его, что мелочиться. Лет через 20 получит премию и пожрет хоть нормально.
pipan 18 сентября 2018 | 19:24
cromwel: С куя ли он че то получит !? Эти деньги пойдут на оплату его двадцатилетней голодовки , если хватит их конечно !)
sg100 18 сентября 2018 | 19:22
Ну если мясник Абамка был лауреатом, то какому от мелкому террористу почему бы не дать. И заодно по биологии. Не кажый клоп может столько без еды прожить, не говоря уже про человека, хоть и скакла..
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:23
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
piterjanis 18 сентября 2018 | 19:23
деградация власти на Увкраине полным ходом,всю их 27 летнюю историю
xrmosom 18 сентября 2018 | 19:27
Брейвику тоже тогда нужно дать премию,ибо он намноооого больше сделал.
glotov 18 сентября 2018 | 19:29
Его величество король на зону поедет?
perestarok 18 сентября 2018 | 19:29
"Верховная Рада Украины предложила кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира"
Если её дали Обаме, то и Чикатило можно дать.
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 19:29
Правильно. А в задницу ему вставить флаг с изображением голубки Пикассо..
maya11 18 сентября 2018 | 19:34
Полностью поддерживаю. Он ее заслужил!