Арбитражный суд Москвы отклонил иск заблокированного VPN-сервиса, предоставлявшего возможность пользоваться Telegram
Арбитражный суд Москвы отклонил иск заблокированного в России VPN-сервиса, предоставлявшего возможность пользоваться мессенджером Telegram. Зарегистрированная в Шотландии компания Private Networks добивалась от Роскомнадзора разблокировки.
В ходе разбирательства было множество нарушений, — рассказал «Эху» ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян. «Никакой мотивировки отклонения иска на слушании озвучено не было. Сегодняшнее заседание походило на фарс. Нами готовится апелляционная жалоба на решение суда», — сказал он. «Заседание свелось к тому, что судья выслушала представителей Роскомнадзора и привлеченных ими специалистов и, проведя десять секунд в совещательной комнате, отклонила иск «, — рассказал Дарбинян.
Комментарии2
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:12
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ugiazov 18 сентября 2018 | 19:14
Арбитражный Басманный суд...