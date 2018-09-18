Арбитражный суд Москвы отклонил иск заблокированного VPN-сервиса, предоставлявшего возможность пользоваться Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск заблокированного в России VPN-сервиса, предоставлявшего возможность пользоваться мессенджером Telegram. Зарегистрированная в Шотландии компания Private Networks добивалась от Роскомнадзора разблокировки.

В ходе разбирательства было множество нарушений, — рассказал «Эху» ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян. «Никакой мотивировки отклонения иска на слушании озвучено не было. Сегодняшнее заседание походило на фарс. Нами готовится апелляционная жалоба на решение суда», — сказал он. «Заседание свелось к тому, что судья выслушала представителей Роскомнадзора и привлеченных ими специалистов и, проведя десять секунд в совещательной комнате, отклонила иск «, — рассказал Дарбинян.