Центр по борьбе с экстремизмом в Свердловской области не обнаружил состава преступления в призывах избивать геев

Таким образом полицейские отреагировали на просьбу проверить комментарии на новостных сайтах, где призывали к физической расправе над гомосексуалами.

Хотя в комментариях выражается негативное отношение к геям, их нельзя отнести к какой-либо национальной, расовой, религиозной или социальной группе, поэтому и правонарушения нет. Об этом говорится в ответе Центра «Э» на обращение юриста Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анны Плюсниной. Комментарии, призывающие принудительно лечить гомосексуалов и применять к ним силу вплоть до убийства, появились на различных сайтах под новостью об открытии в Екатеринбурге центра для сексуальных меньшинств.

Как рассказала Плюснина изданию Znak.com, нежелание полиции заниматься этим делом незаконно, потому что в постановлении Конституционного суда от сентября 2014 года говорится об обязанности государства не допускать ущемления людей по признаку их сексуальной ориентации.

В ЛГБТ-центре заявили, что не будут обжаловать решение Центра «Э» в прокуратуре и суде, поскольку не хотят, чтобы кто-либо получил реальный тюремный срок за свой комментарий.