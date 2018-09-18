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19:02, 18 сентября 2018

Центр по борьбе с экстремизмом в Свердловской области не обнаружил состава преступления в призывах избивать геев

Таким образом полицейские отреагировали на просьбу проверить комментарии на новостных сайтах, где призывали к физической расправе над гомосексуалами.

Хотя в комментариях выражается негативное отношение к геям, их нельзя отнести к какой-либо национальной, расовой, религиозной или социальной группе, поэтому и правонарушения нет. Об этом говорится в ответе Центра «Э» на обращение юриста Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области Анны Плюсниной. Комментарии, призывающие принудительно лечить гомосексуалов и применять к ним силу вплоть до убийства, появились на различных сайтах под новостью об открытии в Екатеринбурге центра для сексуальных меньшинств.

Как рассказала Плюснина изданию Znak.com, нежелание полиции заниматься этим делом незаконно, потому что в постановлении Конституционного суда от сентября 2014 года говорится об обязанности государства не допускать ущемления людей по признаку их сексуальной ориентации.

В ЛГБТ-центре заявили, что не будут обжаловать решение Центра «Э» в прокуратуре и суде, поскольку не хотят, чтобы кто-либо получил реальный тюремный срок за свой комментарий.

Комментарии

24

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post_v 18 сентября 2018 | 19:05

т.е. геи не являются социальной группой…

а пи**расы в Госдуме?

huyt 18 сентября 2018 | 19:11

post_v: Золотов угрожал Навальному "сделать из него отбивную котлету". Видать, тоже не экстремизм.

pipka 18 сентября 2018 | 19:42

huyt: ну так про то и новость. Навельных ущемляют.

hastings 18 сентября 2018 | 19:23

post_v: Иногда уже кажется, что геи могут влезть уже и в открытую форточку. В советское время такого конечно не было.

osj99 18 сентября 2018 | 19:29

hastings: в чью форточку влезли геи? Доставляет, как в гомофобской стране рассуждают про наглость геев. Чё, не экстремизм, да? Мочи их, п***в, да? И ничего за это не будет. Точно. А фашисты - это все, кроме нас. Ловко придумали, блин

echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 19:42

"Центр для сексуальных меньшинств" - это барак, в котором эти существа будут спариваться?

nf5096004 18 сентября 2018 | 19:47

hastings: я не слышала, чтобы геи кому-нибудь влезали в форточку.

alger 18 сентября 2018 | 19:41

post_v: депутаты и ГРУшники(те которые) это цвет общества , а не соц группа

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:09

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

dvdd 18 сентября 2018 | 19:14

yulyatsikina: депутатка?

edyunia 18 сентября 2018 | 19:17

yulyatsikina: \\paздвину нoжки\\
Ты поосторожнее, видишь какие времена наступили, вполне возможно что, и "куни", и "минетик" - экстремизм, так-как не скрепно всё это.

zztop1960 18 сентября 2018 | 19:14

Короче , Петрова и Бошарова , любой россиянин может отметелить и ему за это ничего не будет

equus 18 сентября 2018 | 19:19

zztop1960:
Может. Если найдёт...
;-))

alger 18 сентября 2018 | 19:44

zztop1960: но только в Свердловской области

ugiazov 18 сентября 2018 | 19:16

А если писать "Бей полицаев"?

pipan 18 сентября 2018 | 19:20

ugiazov: Че пидарюга ,за своих слабозадых обиделся !? Ну напиши, попробуй !)

eyjafjallajoekull 18 сентября 2018 | 19:21

Кто бы сомневался? Недоумки не Западе (или боятся) не могут в два клика открыть Википедию и посмотреть определение режима в России.

sg100 18 сентября 2018 | 19:24

Ну это как минимум попадает под грубое отношение с животными. Зачем бить зверушек? Поставить клеймо на лбу и обходить стороной...

alger 18 сентября 2018 | 19:55

sg100: sg100: и как, тебя обходят

y20160414 18 сентября 2018 | 19:25

        Все чекисты – пидарасы, надо их уничтожать.

mikluho_m 18 сентября 2018 | 19:26

Дикая страна. Даже мусора не знают собственное законодательство...

nata_roo 18 сентября 2018 | 19:29

Неплохо! Кремль посылает нацикам определенный положительный сигнал. Так, глядишь, Кремль наконец-то набросит Женечку Ройзмана на окучивание не только региональных нациков, но их же уже на федеральном уровне.

xrmosom 18 сентября 2018 | 19:33

А зачем избивать геев?Все это дико например.Ладно там Медведеву или Жирику навалять,они заслужили,ибо они априори хуже геев.

mikluho_m 18 сентября 2018 | 20:04

xrmosom: это ты значит лично, без суда решаешь кому надо навалять, а кому нет?...
Тогда ты хулиган. И сам подлежишь суду.

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