"Израиль готов содействовать расследованию крушения российского Ил-20 в Сирии"

Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину направить в Москву главу ВВС Израиля для разъяснения обстоятельств, а также выразил соболезнования и возложил вину за случившееся на Сирию.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к крушению Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих привели действия Израиля.

Соболезнования России выразили и Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета безопасности ООН.