Израиль готов содействовать расследованию крушения российского Ил-20 в Сирии
Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Он предложил российскому лидеру Владимиру Путину направить в Москву главу ВВС Израиля для разъяснения обстоятельств, а также выразил соболезнования и возложил вину за случившееся на Сирию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к крушению Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих привели действия Израиля.
Соболезнования России выразили и Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета безопасности ООН.
Комментарии44
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igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 19:04
Еще чего не хватало! Мы сами уже назначили виновных!
michael_c 18 сентября 2018 | 19:06
Ишь чего захотел !
Особенности российских расследований , это то , что результат объявляется изначально и под него подгоняются "факты" ...
viktorova 18 сентября 2018 | 19:11
michael_c: самое интересное, что русские всегда других в этом подозревают, то есть судят по себе.
haldey 18 сентября 2018 | 19:12
viktorova: Вы тут вообще о чем? Поглумиться над прахом наших военнослужащих?
Какой процесс идет? Процесс нормализации в Сирии. Кому это невыгодно, кто хочет чужими руками опять разжечь костер войны?
Когда мозги начнете включать?
Россия горящий регион выводит в нормальное русло, где не гибнут люди, где иррегулярные войска Америки "ИГИЛ" не отрезают головы, не жгут людей в автомобилях из гранатомета...
Мы с турками пришли к сложному, но выигрышному решению... Но тут евреи выполнили команду своих покровителей и совершили провокацию. Закрыть глаза на разборки Иранских и проиранских сил с евреями? Допустить новый холокост? Вот к чему ведут американцы.
Но Израиль, как это не парадоксально, является точкой стабильности в мире, т.к. он еще и точка сборки евреев всего мира. А значит из инструмента глобальщиков этот народ переходит в субъект мировой политики. Сталин не зря способствовал построению этого государства.
И тут такой казус, вполне может перерасти в казус бели... Америке очень нужна полномасштабная война подальше от сшы(((
Потому и все эти белокасочные сказки, и турецкий инцидент, и израильский...
Нас всех считают хорошим хворостом в пожаре войны, а америка будет подсчитывать свою прибыль. Да вы тут все слепцы или глупцы? ИдиЁты... Венедиктоффф первый идиот, он слишком умен, что бы такого не понимать(((
sibbeast 18 сентября 2018 | 19:16
за такой красиво написанный бред точно в кассу нужно бежать. Жалко нас, если кто-то из непортянок согласится :/
atheist1992 18 сентября 2018 | 19:17
Путин: "...это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств..."
Некоторые обстоятельства, думаю, не были случайными.
Российские военные получили информацию от Израиля об предстоящей атаке.
Нужно очень немного времени, чтобы связаться с асадовцами и просто приказать им не открывать (прекратить) огонь.
Этого, как я понял, сделано не было.
Почему? Халатность? Умысел?
Скорее похоже на халатность и некомпетентность российских военных.
Российские военные заявляют, что не успели вывести самолет из опасной зоны.
Для прекращения огня нужно намного меньше времени, но даже о попытках связаться с асадовцами с целью прекратить огонь российские военные не заявляли.
Что-то тут не очень чисто.
kottigr1 18 сентября 2018 | 19:25
atheist1992: Российские военные получили информацию от Израиля об предстоящей атаке. Решили подставить свой самолет, а потом всё свалить на израильтян. Пальнули по своему самолёту... а израильтяне стали атаковать в другом районе и МО РФ село в лужу...
novyrusich 18 сентября 2018 | 19:18
haldey: Зачем ты постоянно доказываешь, что ты идиот, дружок? все в этом уже уверены. ты зря вешаешь свой бред здесь.
ura_123 18 сентября 2018 | 19:19
haldey: Сбили сирийцы, российским оружием,правильно?
И кто над кем глумятся?
Эрдоган и помидорки...
malinskii 18 сентября 2018 | 19:21
haldey: какой текст, какой павос.... 12,10 , не меньше
viktorova 18 сентября 2018 | 19:22
haldey: вы с timwlad89 решили посоревноваться?
Поздравляю! Делаете успехи!
eternity88 18 сентября 2018 | 19:24
haldey: никто тут не глумится над погибшими. Зато холуи бандитской власти вовсю бесстыже пытаются прикрыть ими безответственных тупиц в российских погонах, не сумевших не пустить под обстрел тупорылых "союзников" свой борт, хотя из их же слов и следует, что предупредили их заранее - до атаки, хотя ил20 был сбит, когда израильские самолёты были в родном небе в сотне километров , которое от Сирии целый Ливан отделяет.
"Карту купи, лапоть!"
samkos 18 сентября 2018 | 19:42
haldey:
На Украине уже вывела регион в нормальное русло, взялась за нового клиента.
rabin_tagor 18 сентября 2018 | 19:25
viktorova: Сколько уже дней не проходит без новостей. время спрессовалось
дырка в космосе, дуэль генерал-уркагана, пидорасы путина, укро-ракета, которая, как колобок, попутешествовав через Украину, Грузию, Россию, вернулась на Украину и убила 298 человек.
теперь вот евреи "подставили" путинских соколов, когда уже возвратились в израиль (атака в 2:30, Ил сбит в 3:00)
кстати, теперь понятен принцип работы сирийской ПВО: при налете они прячутся в бомбоубежище, после окончания бомбардировки вылезают, и начинают стрелять (для ТВ картинки, вероятно). Кстати, не самая глупая тактика: если б они попрововали подсвечивать самолеты ВО ВРЕМЯ атаки, то с большой вероятностью сразу бы встретились с гуриями. А так - всем хорошо. Израильтяне отбомбились, сирийцы сказали, что всех сбили.
Лепота!
tverboul 18 сентября 2018 | 19:30
viktorova:
Да никто никого и не подозревает - глупо "подозревать", когда знаешь, что сам виноват.
huyt 18 сентября 2018 | 19:13
michael_c: Соболезнования надо была выражать семьям погибших летчиков, а не виновнику их гибели.
michael_c 18 сентября 2018 | 19:31
huyt: К сожалению , не могу проверить точность изложения из израильских источников . Судный день , новостные сайты и тв. не работают ....
boooben 18 сентября 2018 | 19:36
Все так соболезнуют, что целого баяна в округе уже не найти.
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 19:05
наши Откажутся ... не Охота ПОЗОРИТЬСЯ!
michael_c 18 сентября 2018 | 19:08
johnbmw: Ясное дело . Проблема подобных расследований - это возможность выйти на самого себя ....
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 19:05
Наши Откажутся ... не Охота ПОЗОРИТЬСЯ!!!
tunis 18 сентября 2018 | 19:05
Да че расследовать-то, когда и так всем ясно, что из русскогг комплекса могли стрелять только русские.
viktorova 18 сентября 2018 | 19:08
//Об этом заявил премьер Биньямин Нетаньяху.... он возложил вину за случившееся на Сирию.//
//Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что к крушению Ил-20 ... привели действия Израиля.//
Вот дурашка Шойгу. Нашёл с кем состязаться...
piterrr 18 сентября 2018 | 19:09
гопник приблатнённый убил ещё 15 граждан РФ, подумаешь, он убитых им и не считает!...Кладбище окурка всё разрастается и разрастается....
moncegorskyi 18 сентября 2018 | 19:10
Неужели Нетаньяху везет алмаз "шах и мат" озерскому главному окурку, как плату за причиненное, пусть и косвенно Израильскими ВВС, огорчение...
testmeter 18 сентября 2018 | 19:17
moncegorskyi: Ну да, разложат всё по полочкам и снова выставят на показ идиотами долбозвонов из доблестных Подводно-космических сил РФ.
kp6ic 18 сентября 2018 | 19:10
это как турки. сначала сбили русский самолет, потом пышный траур и соболезнования. на этот раз, судя по всему, даже по помидорам и огурцам не долбанем. угробили 15 человек и поехали дальше, бизнес ас южуал. я в шоке.
novyrusich 18 сентября 2018 | 19:21
kp6ic: Конечно надо бы Асада наказать, но как?
это же все равно что Путину самого себя пороть.
Асад же марионетка на 100%.
Вчера вот Путин с Эрдоганом решал вводить ему войска в Идлиб или нет. Самого Асада и не спросил.
sensei54 18 сентября 2018 | 19:13
МО должно воспользоваться этим предложением.
Литеры частот каждого ЗРК им, в отличие от некоторых, известны, кто именно стрелял хотя бы подскажут.
stebinmaku 18 сентября 2018 | 19:17
"Израиль готов содействовать расследованию крушения российского Ил-20 в Сирии"
- - --
Да-да - провести следственный эксперимент с ещё одним таким же самолётом, в результате которого и он тоже будет сбит..
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:21
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
vpu2011 18 сентября 2018 | 19:25
В Минобороны России заявили, что к этому привели действия Израиля. - За всем этим шумом мне интереснее всего одна мысль.
Если бы не особенный росейский самолёт, то это событие не так бы выделялось, а так - его задачи как раз и состоят в том, чтобы видеть налёты предотвращать то, что случилось. ИЛ-20 - это не простой самолёт, а самолёт разведки и целеуказания.
Есть только 2 возможных варианта: либо ИЛ-20 прекрасно видели израильские самолёты от момента взлёта, либо ИЛ-20 не видел их до момента предупреждения от израильтян о налёте.
В первом случае, выходит они вели израильские самолёты и показывали цели для ПВО - это не провокация подставлением под удар своего самолёта, а прямое участие росеи в боевых действиях против Израиля.
Во втором случае, который как-то никто не замечает, выходит, что у Израиля действительно есть какие-то новейшие технологии стелс и подавления ПВО. А может там вообще не F-16 были, а F-35.
tverboul 18 сентября 2018 | 19:27
В 1939 г. финны сразу же предложили свое участие и помощь в совместном расследовании пограничного "инцидента". СССР гневно отверг предложение Финляндии.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:27
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
cypher 18 сентября 2018 | 19:29
Мне интересно следующее: Нетаньяху уже в курсе, от ЦАХАЛа или Моссада, о том, что наш доблестный С-400, дислоцированный в Тартусе, вчера
prade 18 сентября 2018 | 19:29
Эти люди правят страной, но не могут взять ответственность на себя ни в одном вопросе: ни в падении экономики, ни в обнищании людей, а теперь и в гибели солдат в непонятной войне. Им обязательно нужен кто нибудь другой, кого можно было обвинять в собственных грехах и в собственном позоре.
eternity88 18 сентября 2018 | 19:30
Сколько ещё надо потерять своих бойцов и техники ВОТ ТАК, чтоб признаться себе, что воевать на современном уровне ЭТИ Вооруженные Силы не способны, от уровня техники до квалификации командиров, не сумевших не пустить в район обстрела рукожопых "союзников" свой борт?...
mosser 18 сентября 2018 | 19:30
Сегодня же разбомбить Тель-авив!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 19:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
cypher 18 сентября 2018 | 19:38
А Нетаньяху уже в курсе, что вчера вечером "впервые был осуществлён пуск ракеты с комплекса С-400", расположенного в Тартусе?
Об этом пишет Царьград, причем в 22:52, оговаривая, что это неофициальное сообщение
https://m.tsargrad.tv/news/nanesen-udar-po-gorodu-gde-raspolozhen-punkt-vmf-rossii_158655
Причиной были угрозы базе Хмеймим из-за атак на Латакию. Чьих атак, умалчивается))
Цимес в том, что пункт Банияс, который ближе всего к сбитому ИЛу (27 км), находится в непосредственной близости от Тартуса
А если б оно попало в ф-16?!......
cypher 18 сентября 2018 | 19:41
cypher: *33 км по прямой, и Хмеймим, и уж тем более Латакия расположены дальше.
tverboul 18 сентября 2018 | 19:38
Тут вот про "глумление над погибшими" упомянули - так вот я глумлюсь. Туда им и дорога. Что, интересно, забыл ИЛ-20 с 15-ю российскими военослужащими в небе Сирии во время боевых действий? Подписались под смертельный риск - и получили то, что заслужили, ни сантиметром больше, ни сантиметром меньше.
samkos 18 сентября 2018 | 19:45
Очередной путинский облом.
brian 18 сентября 2018 | 19:45
Душеспасительные переговоры на темы: "Ах, будьте, пожалуйста, добры не стрелять по Сирии !" или "Ой, вы не соблюдаете международное право !" оказывают на еврейское государство такой же эффект, как лунный свет на бараньи яйца.
Пора дать Израилю слабительного - установить парочку наших комплексов С-400 на Синайских высотах.