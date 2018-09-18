Сегодня будут сыграны первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов

Московский «Локомотив» в Стамбуле встречается с «Галатасараем».

Перед началом нового сезона руководство клуба, который впервые за 16 лет выиграл национальный чемпионат, удивило специалистов поставленной задачей. От Юрия Семина ждали всего лишь попадания в пятерку. Затем цель была скорректирована до попадание в тройку. Тем более что летом «Локомотив» неплохо усилился. В команде появились чемпион мира немецкий защитник Бенедикт Хёведес и трехкратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» полузащитник Гжегош Крыховяк. Более того, уже по ходу сезона в «Локо» оказался и один из лучших форвардов страны Федор Смолов. Но даже несмотря на это старт чемпионата «Локомотиву» не удался. Команда в семи матчах победила лишь дважды и идет на 10-м месте.

Реабилитироваться за неудачи железнодорожники постараются в Лиге Чемпионов, где команде очень повезло с жеребьевкой. Правда, в сегодняшнем матче против «Галатасарая» не сможет помочь команде Смолов, отбывающий дисквалификацию, заработанную еще в бытность выступлений за «Краснодар». Игра в Стамбуле начнется в 22 часа по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.



В другом матче этой группы немецкий Шальке-04 будет принимать чемпиона Португалии «Порту».