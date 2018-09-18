В Оренбурге полиция извинилась перед тремя местными жителями, которых пытали в РОВД 10 лет назад
Глава городского управления МВД Александр Ныров сделал это после вступления в силу обвинительного приговора полицейским и обращения Комитета против пыток. Пострадавшие рассказывали, что их душили, подвешивали, били, добиваясь признательных показаний в разных преступлениях – от ограбления киоска до убийства милиционера. В итоге полицейских признали виновными в незаконном задержании и превышении должностных полномочий. Доказательств того, что они нанесли людям травмы, суд не нашел.
В прошлом году полицейских приговорили к году лишения свободы, затем освободили от наказания за истечением срока давности. В этом году пострадавшие получили право на компенсации в 200 тысяч рублей за задержку расследования, — сообщает Комитет против пыток.
Комментарии4
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kottigr1 18 сентября 2018 | 18:39
Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты" и путинские мясники терзающие пытками россиян в ментовке.. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
fikus74 18 сентября 2018 | 18:40
прощенье только после того как кто пытал сами сядут на кол.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
sabotage_nik 18 сентября 2018 | 18:48
ножет деректор нац.гвардии извиниться за свой базар перед Навальным !Чуть позже чуть позже !