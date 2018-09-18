В Оренбурге полиция извинилась перед тремя местными жителями, которых пытали в РОВД 10 лет назад

Глава городского управления МВД Александр Ныров сделал это после вступления в силу обвинительного приговора полицейским и обращения Комитета против пыток. Пострадавшие рассказывали, что их душили, подвешивали, били, добиваясь признательных показаний в разных преступлениях – от ограбления киоска до убийства милиционера. В итоге полицейских признали виновными в незаконном задержании и превышении должностных полномочий. Доказательств того, что они нанесли людям травмы, суд не нашел.

В прошлом году полицейских приговорили к году лишения свободы, затем освободили от наказания за истечением срока давности. В этом году пострадавшие получили право на компенсации в 200 тысяч рублей за задержку расследования, — сообщает Комитет против пыток.