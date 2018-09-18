Znak.com: В Свердловской области центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев

В Свердловской области центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев. Об этом пишет сайт Znak.com. В центре по противодействию экстремизму объяснили это тем, что геи не являются социальной группой. Обращение с просьбой проверить комментарии с оскорблениями гомосексуалов на нескольких сайтах еще весной подготовил ресурсный центр ЛГБТ в Свердловской области. В ответе, подготовленном центром «Э» сказано, что разжигание ненависти может быть только к группам по признакам расы, веры и национальности. При этом в ресурсном центре отметили, что всего лишь хотят найти способ удалять разжигающие ненависть комментарии, в которых, в частности, говорилось, что представителям ЛГБТ, цитата, «нет места среди нормальных людей», а также содержались прямые призывы избивать геев. ЛГБТ-активистам в случае с несогласием с решением полиции предложили обратиться в прокуратуру или в суд.