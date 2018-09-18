Znak.com: В Свердловской области центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев
В Свердловской области центр «Э» отказался считать экстремизмом призывы избивать геев. Об этом пишет сайт Znak.com. В центре по противодействию экстремизму объяснили это тем, что геи не являются социальной группой. Обращение с просьбой проверить комментарии с оскорблениями гомосексуалов на нескольких сайтах еще весной подготовил ресурсный центр ЛГБТ в Свердловской области. В ответе, подготовленном центром «Э» сказано, что разжигание ненависти может быть только к группам по признакам расы, веры и национальности. При этом в ресурсном центре отметили, что всего лишь хотят найти способ удалять разжигающие ненависть комментарии, в которых, в частности, говорилось, что представителям ЛГБТ, цитата, «нет места среди нормальных людей», а также содержались прямые призывы избивать геев. ЛГБТ-активистам в случае с несогласием с решением полиции предложили обратиться в прокуратуру или в суд.
Комментарии8
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kottigr1 18 сентября 2018 | 18:36
Нашли кого спрашивать.. Путинское СС.
danko1 18 сентября 2018 | 18:41
kottigr1: Центр "Э", "Росгвардия" и прочие силовики тоже не являются социальной группой.
Их можно избивать? Они это уж точно заслужили.
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 18:45
kottigr1:
значит, можно призывать избивать Шувалова, Володина и других высокосидячих? или они принадлежат к социальной группе "подельники ОПГ"?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:46
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
fikus74 18 сентября 2018 | 18:37
ну что же , будем считать что сотрудники цента э - геи. выводы делайте сами.
sagen 18 сентября 2018 | 18:44
Странное решение центра "Э", ведь это по сути призыв к свержению существующего строя.
parasuk_ 18 сентября 2018 | 18:45
Помню как питерское яблоко возмущалось объявлению в парикмахерских "геев не обслуживаем" Теперь вся оппозиционная фракция ходит заросшей и нечесаной
oleg_andreevich 18 сентября 2018 | 18:45
Просто у Эшников "традиционная" политическая ориентация.