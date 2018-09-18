Из-за американских санкций «Русал» может закрыть завод в Армении. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, действие санкций привело к снижению производства на заводе «Арменал» и может привести к полной остановке мощностей. В «Русале» от комментариев по этому поводу отказались.

Ранее агентство ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что «Арменал» из-за санкций сокращает производство фольги.