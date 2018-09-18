Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии. Он обвинил в случившемся сирийские власти и предложил российскому президенту направить командующего ВВС Израиля в Москву, чтобы тот представил разъяснения по поводу сбитого самолета, — сообщает агентство «Интерфакс».

В результате крушения Ил-20 погибли 15 человек. В Минобороны России заявили, что к этому привели действия Израиля. Эту версию поддержали в Кремле.