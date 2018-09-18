Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии. Он обвинил в случившемся сирийские власти и предложил российскому президенту направить командующего ВВС Израиля в Москву, чтобы тот представил разъяснения по поводу сбитого самолета, — сообщает агентство «Интерфакс».
В результате крушения Ил-20 погибли 15 человек. В Минобороны России заявили, что к этому привели действия Израиля. Эту версию поддержали в Кремле.
Комментарии14
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kryimzdick 18 сентября 2018 | 18:34
"Сорян, брателло. У нас тут Кипур сегодня, не скучай"
igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 18:47
kryimzdick: а асад, который сбил- на всё забил!
kottigr1 18 сентября 2018 | 18:34
Вовкина провокация снова не удалась.. Только зря летающий антиквариат и 15 парней потеряли..
huyt 18 сентября 2018 | 18:36
kottigr1: А что для него люди..... Наверно считает, что мол бабы ещё нарожают.
vezdehod 18 сентября 2018 | 18:41
Что значит Культурный человек, а ведь мог и послать...
danko1 18 сентября 2018 | 18:35
Соболезнования нужно было семьям погибших приносить, а не виновнику их гибели.
pavlovsky 18 сентября 2018 | 18:36
Чего бы нам еще такого придумать, чтобы разосраться, вообще, со всеми.
Вот тогда и заживем!!!
varigor 18 сентября 2018 | 18:36
В Минобороны заявили, что к гибели наших военных привели действия Израиля. И это верно. Нетаньяху стоило бы извиниться, а не сваливать вину на других.
vedma2017 18 сентября 2018 | 18:40
varigor:
Какбэ ... кто сбил, тот и виноват. Логично ? Нет ??
timwlad89 18 сентября 2018 | 18:38
Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии. Он обвинил в случившемся сирийские власти и предложил российскому президенту направить командующего ВВС Израиля в Москву, чтобы тот представил разъяснения по поводу сбитого самолета, — сообщает агентство «Интерфакс».
В результате крушения Ил-20 погибли 15 человек. В Минобороны России заявили, что к этому привели действия Израиля. Эту версию поддержали в Кремле.
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Придётся пенсии и содержание ныне живущим семьям погибших лётчиков платить как жертвам геноцида и холокоста.
Злоупотреблять по еврейски не будут чтобы ищё и начислять штраф по упущенной выгоде.
Евреи тогда с вообще с цепи сорвутся от алчности.Истреблять тогда придётся евреев по всюду где поймают.
Чтобы этого избежать,то выплачивать Израилю полноценные компенсации ныне существующим семьям погибшим лётчикам по вине Израиля по пять тысяч долларов в месяц каждому до самой смерти.
ura_123 18 сентября 2018 | 18:39
Все израильские самолёты смогли укрыться за обреченным российским самолётом на который уже была наведена российская ракета поставленная дружественному сирийскому народу!
Не помню точно... Матросов поскользнувшись на льду неудачно упал на амбразуру дота или дзота тем самым спас от верной гибели замполитов-политруков,а по прежнему комиссаров (с)...
gригорьич 18 сентября 2018 | 18:40
Беня запретил гостям итти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал честь по военному.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - произнес он сочувственно. Что вы скажете на это несчастье. Это же кошмар.
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 18:42
Ну, вот, и порешали вопрос.
-Вова, ты, это, извини, неудобно получилось.
-Да ладно, чего там, бывает. Цепь трагических случайностей.
peresvet73 18 сентября 2018 | 18:47
Путин признал недостатки в организации боевой подготовки российской военной базы, и обещал укрепить её так что все это заметят. Будем наблюдать!