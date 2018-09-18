Илон Маск объявил имя первого туриста на полет вокруг Луны
Основатель «Спейс Икс» Илон Маск объявил имя первого туриста на полет вокруг Луны. Им стал японский миллиардер Юсаку Маэзава. Сам предприниматель сказал, что собирается взять на борт и других пассажиров.
«С самого детства я люблю Луну, она меня всегда вдохновляла. Поэтому я не мог пропустить возможность посмотреть на неё вблизи. В то же время, я не хотел испытать такой фантастический опыт в одиночку. Так что я хочу поделиться им с настолько большим количеством людей, насколько возможно. Поэтому я решил полететь на Луну с артистами. В 2023-ем году я хотел бы пригласить от шести до восьми артистов со всего мира. И от них потребуется создать что-нибудь после того, как они вернутся на Землю. Их творения вдохновят мечтателей внутри каждого из нас».
Юсаку Маэзаве 42 года. Он известен как модельер и основатель дизайнерского лейбла «Зо Зо». «Форбс» оценил его состояние в три миллиарда долларов.
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