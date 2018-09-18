Основатель «Спейс Икс» Илон Маск объявил имя первого туриста на полет вокруг Луны. Им стал японский миллиардер Юсаку Маэзава. Сам предприниматель сказал, что собирается взять на борт и других пассажиров.

«С самого детства я люблю Луну, она меня всегда вдохновляла. Поэтому я не мог пропустить возможность посмотреть на неё вблизи. В то же время, я не хотел испытать такой фантастический опыт в одиночку. Так что я хочу поделиться им с настолько большим количеством людей, насколько возможно. Поэтому я решил полететь на Луну с артистами. В 2023-ем году я хотел бы пригласить от шести до восьми артистов со всего мира. И от них потребуется создать что-нибудь после того, как они вернутся на Землю. Их творения вдохновят мечтателей внутри каждого из нас».

Юсаку Маэзаве 42 года. Он известен как модельер и основатель дизайнерского лейбла «Зо Зо». «Форбс» оценил его состояние в три миллиарда долларов.