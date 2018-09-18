Двое футболистов московского «Спартака», по некоторым данным, отстранены от тренировок
Двое футболистов московского «Спартака» (включая капитана Дениса Глушакова), по некоторым данным, отстранены от тренировок. И, как предполагают СМИ, не поедут на выездной матч Лиги Европы с венским «Рапидом». Поводом стали лайки, оставленные футболистами под стихом с критикой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. При этом Глушаков уверяет, что он отзыва не оставлял.
Каррера возглавляет «Спартак» с августа 2016 года. Он первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в дебютном сезоне завоевать с командой золото чемпионата России. Тогда «Спартак» вернул себе чемпионский титул спустя 16 лет. По данным Life, новым капитаном «Спартака» будет Георгий Джикия.
Капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его одноклубника Андрея Ещенко на тренировке с основным составом сегодня не было. Они отстранены, клуб рассматривает возможные санкции в отношении футболистов, пишет «Спорт-экспресс». На этом фоне болельщики красно-белых начали сбор подписей под петицией на сайте change.org, в которой заявили, что считают поведение Глушакова и Ещенко неприемлемым и потребовали наказать игроков. Петицию, в которой также поддерживают главного тренера команды Массимо Карреру, подписали около трёх тысяч.
Этому предшествовало видео в инстаграме актёра и болельщика «Спартака» с многолетним стажем Дмитрия Назарова. Он прочитал стих, где раскритиковал Карреру за недавний проигрыш дома грозненскому Ахмату 1-2. Поражение отбросило «Спартак» на третье место. В стихотворении актёр Назаров назвал итальянского тренера гусём и призвал его поменять.
В числе тех, кто поставил лайки, были Глушаков и Ещенко, на это обратили внимание пользователи соцсетей. Первый одобрил фото с перепечатанными стихами в одном из спартаковских сообществ в инстаграме, второй лайкнул само видео. Отзыв Глушаков позже удалил. Капитан и полузащитник «Спартака» настаивает: он не ставил лайк. «Это наглая ложь». По словам Глушакова, он не идиот публично критиковать тренера. И если захочет выразить недовольство, придёт и скажет всё ему в лицо. Но у нас с коучем всё в порядке – заключил капитан. А Ещенко назвал свои действия лайком по невнимательности. Тренера «Спартака» поддержали теннисист Евгений Кафельников и актер Михаил Ефремов. А бывший футболист красно-белых Юрий Гаврилов предположил: в команде что-то не так, раз игроки одобряют стих с критикой главного тренера «Спартака».
Комментарии1
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huyt 18 сентября 2018 | 18:33
Цензура, запрещенная кстати Конституцией РФ. Но что Конституция для действующей власти ? Видимо- пустой звук.