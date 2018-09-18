В Госдуме предложили запретить иностранцам работать таксистами.

Такой законопроект собирается разработать член комитета по транспорту и строительству, единоросс Евгений Москвичев.

О возможных планах ввести запрет на работу таксистов-мигрантов Евгений Москвичев объявил сегодня на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. Подробно о подоплеке своей инициативы депутат говорить не стал. По словам парламентария, запрет необходим, потому что «все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее». Слова Москвичева приводит РИА «Новости».

Это не первое предложение депутата по регулированию рынка такси. Ранее он был одним из авторов законопроекта, посвященного агрегаторам такси. В частности, владельцев компаний предложено было наказывать за передачу заказов водителям, не имеющим лицензии. Юрлица предложено штрафовать на сумму до полумиллиона рублей при повторном нарушении. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

По данным Госдумы, из 3 миллионов человек, которые работают такиситами России, больше половины – нелегальные перевозчики.