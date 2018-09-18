В Госдуме предложили запретить иностранцам работать таксистами
Такой законопроект собирается разработать член комитета по транспорту и строительству, единоросс Евгений Москвичев.
О возможных планах ввести запрет на работу таксистов-мигрантов Евгений Москвичев объявил сегодня на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству. Подробно о подоплеке своей инициативы депутат говорить не стал. По словам парламентария, запрет необходим, потому что «все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее». Слова Москвичева приводит РИА «Новости».
Это не первое предложение депутата по регулированию рынка такси. Ранее он был одним из авторов законопроекта, посвященного агрегаторам такси. В частности, владельцев компаний предложено было наказывать за передачу заказов водителям, не имеющим лицензии. Юрлица предложено штрафовать на сумму до полумиллиона рублей при повторном нарушении. Сейчас эта инициатива находится на рассмотрении в нижней палате парламента.
По данным Госдумы, из 3 миллионов человек, которые работают такиситами России, больше половины – нелегальные перевозчики.
Комментарии4
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novyrusich 18 сентября 2018 | 18:28
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать таксистами.
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Правильно, очень правильно.
Особенно американцева не допускать.
А то сами санкции вводят, а потом в Россию подрабатывать едут.
А тут им: накося выкуси!
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:30
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
tv_victim 18 сентября 2018 | 18:31
Хрен с ней, с инфляцией. Пофиг на войны, пусть к чертям летит курс рубля, наплевать на безработицу, на остатки медицины и образования! А вот эти пара сотен иностранных таксистов реально уже заколебала!
nikchimzwet886 18 сентября 2018 | 18:36
А лучше сразу запретить такси.