Действующий губернатор Хабаровского края предложил своему сопернику на выборах должность зампреда правительства
Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику на выборах, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу должность заместителя председателя правительства. Фургал согласился. Обращение кандидатов показали по местному телевидению вместо дебатов, которые планировались перед вторым туром.
Губернатор заявил, что работая вместе с Фургалом, они смогут выполнить предвыборные обещания. Кандидат от ЛДПР, в свою очередь, объяснил, почему принял предложение губернатора. При этом свою кандидатуру Фургал снимать не стал.
В избирательной комиссии региона «Интерфаксу» сказали, что не станут отменять второй тур губернаторских выборов из-за договоренности кандидатов, поскольку законом это не предусмотрено.
Комментарии2
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huyt 18 сентября 2018 | 18:25
Жириновский как и Зюганов слил победу. В очередной раз. Никакая на самом деле это не оппозиция.Иначе бы не допустили до выборов.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:28
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz