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Эксклюзив Эха 18:17, 18 сентября 2018

В Омске волонтеров вербуют для поиска экстремизма в интернете

Проект назвали «Web-разведка». Информированный источника «Эха» заявил, данное предложение исходит из службы безопасности. Адресовано оно в основном студентам-спасателям, входящим во Всероссийский студенческий корпус спасателей. Но для отобранных для Всемирного фестиваля молодежи и студентов волонтеров сделали исключение и предложили эксклюзивное участие в проекте. По информации источника Эха, весь набор анонимный. Участников обещают обучать не только для поиска экстремизма, но и для выявления распространения пропаганды наркотиков и других преступлений непосредственно в интернете.

Директор Регионального молодежного центра Наталья Васильевна Ожерельева подтвердила «Эху» существование этого проекта, однако детали рассказывать отказалась.

«Этот проект… Его освещение не предполагается в средствах массовой информации. Не рекомендуется освещать. Потому что под кураторством ФСБ идет. Эта служебная информация для пользования в структурах органов исполнительной власти. Большего я вам не назову. Т.е. есть куратор. Есть у нас его контакты. Мы с ним сотрудничаем. Т.е. мы являемся проводниками между ребятами, проверенными службой безопасности, их службой безопасности, с ребятами, которые обучены. Ребята нам информацию дают, а мы им. Все», — рассказала Ожерельева.

На официальном сайте регионального молодежного центра можно найти упоминание УФСБ России по Омской области только в разделе «Наши партнеры».

При этом волонтеры Омска в прошлом году уже сообщали о вербовке для поиска экстремизма в интернете. Тогда участникам обещали помощь в трудоустройстве в ФСБ. А сейчас, по словам координатора проекта Анастасии Клименко, Региональный Молодежный Центр будет выдавать благодарственные письма.

Добавим, согласно пресс-службе УФСБ России по Омской области, за 2017 год в регионе осудили 48 человек за экстремизм в интернете. Также в прошлом году заблокировали 59 сайтов, на которых публиковались экстремистские материалы. Их внесли в список запрещенных ресурсов на территории Российской Федерации.

Комментарии

6

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post_v 18 сентября 2018 | 18:21

Тот самый Омск

"…На Комсомольском мосту в Омске сняли новый асфальт. Уложен он был чуть больше месяца назад"
("Новый Омск", 15 августа 2018)

huyt 18 сентября 2018 | 18:23

post_v: Действительно, ведь возникает вопрос- а как быть с жуликами и ворами в Омске? Или их ловить не надо?

mosser 18 сентября 2018 | 18:48

post_v: диверсия, вредительство, экстремизм арестовать мэра и губернатора

fikus74 18 сентября 2018 | 18:24

эх студентики, вербуйтесь на здоровье, только учтите - эти гебешники вас потом и используют где надо.

timwlad89 18 сентября 2018 | 18:33

В Омске волонтеров вербуют для поиска экстремизма в интернете
Проект назвали «Web-разведка». Информированный источника «Эха» заявил, данное предложение исходит из службы безопасности. Адресовано оно в основном студентам-спасателям, входящим во Всероссийский студенческий корпус спасателей. Но для отобранных для Всемирного фестиваля молодежи и студентов волонтеров сделали исключение и предложили эксклюзивное участие в проекте. По информации источника Эха, весь набор анонимный. Участников обещают обучать не только для поиска экстремизма, но и для выявления распространения пропаганды наркотиков и других преступлений непосредственно в интернете.
--------------
Ну вот,сформирована новая служба безопасности и аналитический отдел по противостоянию кибер преступности..
И назвать этот отдел в Священную конгрегацию доктрины веры, существующую и поныне.
Короче,без инквизиции по соблюдению на нравственностью в обществе могут возникнуть использование дебильности толпы чтобы быстро нажиться разоряя фирмы,корпорации,государства.


yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:39

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

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