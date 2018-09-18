В Омске волонтеров вербуют для поиска экстремизма в интернете

Проект назвали «Web-разведка». Информированный источника «Эха» заявил, данное предложение исходит из службы безопасности. Адресовано оно в основном студентам-спасателям, входящим во Всероссийский студенческий корпус спасателей. Но для отобранных для Всемирного фестиваля молодежи и студентов волонтеров сделали исключение и предложили эксклюзивное участие в проекте. По информации источника Эха, весь набор анонимный. Участников обещают обучать не только для поиска экстремизма, но и для выявления распространения пропаганды наркотиков и других преступлений непосредственно в интернете.

Директор Регионального молодежного центра Наталья Васильевна Ожерельева подтвердила «Эху» существование этого проекта, однако детали рассказывать отказалась.

«Этот проект… Его освещение не предполагается в средствах массовой информации. Не рекомендуется освещать. Потому что под кураторством ФСБ идет. Эта служебная информация для пользования в структурах органов исполнительной власти. Большего я вам не назову. Т.е. есть куратор. Есть у нас его контакты. Мы с ним сотрудничаем. Т.е. мы являемся проводниками между ребятами, проверенными службой безопасности, их службой безопасности, с ребятами, которые обучены. Ребята нам информацию дают, а мы им. Все», — рассказала Ожерельева.

На официальном сайте регионального молодежного центра можно найти упоминание УФСБ России по Омской области только в разделе «Наши партнеры».

При этом волонтеры Омска в прошлом году уже сообщали о вербовке для поиска экстремизма в интернете. Тогда участникам обещали помощь в трудоустройстве в ФСБ. А сейчас, по словам координатора проекта Анастасии Клименко, Региональный Молодежный Центр будет выдавать благодарственные письма.

Добавим, согласно пресс-службе УФСБ России по Омской области, за 2017 год в регионе осудили 48 человек за экстремизм в интернете. Также в прошлом году заблокировали 59 сайтов, на которых публиковались экстремистские материалы. Их внесли в список запрещенных ресурсов на территории Российской Федерации.