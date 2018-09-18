В Омске волонтеров вербуют для поиска экстремизма в интернете
Проект назвали «Web-разведка». Информированный источника «Эха» заявил, данное предложение исходит из службы безопасности. Адресовано оно в основном студентам-спасателям, входящим во Всероссийский студенческий корпус спасателей. Но для отобранных для Всемирного фестиваля молодежи и студентов волонтеров сделали исключение и предложили эксклюзивное участие в проекте. По информации источника Эха, весь набор анонимный. Участников обещают обучать не только для поиска экстремизма, но и для выявления распространения пропаганды наркотиков и других преступлений непосредственно в интернете.
Директор Регионального молодежного центра Наталья Васильевна Ожерельева подтвердила «Эху» существование этого проекта, однако детали рассказывать отказалась.
«Этот проект… Его освещение не предполагается в средствах массовой информации. Не рекомендуется освещать. Потому что под кураторством ФСБ идет. Эта служебная информация для пользования в структурах органов исполнительной власти. Большего я вам не назову. Т.е. есть куратор. Есть у нас его контакты. Мы с ним сотрудничаем. Т.е. мы являемся проводниками между ребятами, проверенными службой безопасности, их службой безопасности, с ребятами, которые обучены. Ребята нам информацию дают, а мы им. Все», — рассказала Ожерельева.
На официальном сайте регионального молодежного центра можно найти упоминание УФСБ России по Омской области только в разделе «Наши партнеры».
При этом волонтеры Омска в прошлом году уже сообщали о вербовке для поиска экстремизма в интернете. Тогда участникам обещали помощь в трудоустройстве в ФСБ. А сейчас, по словам координатора проекта Анастасии Клименко, Региональный Молодежный Центр будет выдавать благодарственные письма.
Добавим, согласно пресс-службе УФСБ России по Омской области, за 2017 год в регионе осудили 48 человек за экстремизм в интернете. Также в прошлом году заблокировали 59 сайтов, на которых публиковались экстремистские материалы. Их внесли в список запрещенных ресурсов на территории Российской Федерации.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 18 сентября 2018 | 18:21
Тот самый Омск
"…На Комсомольском мосту в Омске сняли новый асфальт. Уложен он был чуть больше месяца назад"
("Новый Омск", 15 августа 2018)
huyt 18 сентября 2018 | 18:23
post_v: Действительно, ведь возникает вопрос- а как быть с жуликами и ворами в Омске? Или их ловить не надо?
mosser 18 сентября 2018 | 18:48
post_v: диверсия, вредительство, экстремизм арестовать мэра и губернатора
fikus74 18 сентября 2018 | 18:24
эх студентики, вербуйтесь на здоровье, только учтите - эти гебешники вас потом и используют где надо.
timwlad89 18 сентября 2018 | 18:33
В Омске волонтеров вербуют для поиска экстремизма в интернете
Проект назвали «Web-разведка». Информированный источника «Эха» заявил, данное предложение исходит из службы безопасности. Адресовано оно в основном студентам-спасателям, входящим во Всероссийский студенческий корпус спасателей. Но для отобранных для Всемирного фестиваля молодежи и студентов волонтеров сделали исключение и предложили эксклюзивное участие в проекте. По информации источника Эха, весь набор анонимный. Участников обещают обучать не только для поиска экстремизма, но и для выявления распространения пропаганды наркотиков и других преступлений непосредственно в интернете.
--------------
Ну вот,сформирована новая служба безопасности и аналитический отдел по противостоянию кибер преступности..
И назвать этот отдел в Священную конгрегацию доктрины веры, существующую и поныне.
Короче,без инквизиции по соблюдению на нравственностью в обществе могут возникнуть использование дебильности толпы чтобы быстро нажиться разоряя фирмы,корпорации,государства.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:39
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz